Telekom и Nvidia создают в Мюнхене совместный центр ИИ

Deutsche Telekom и американская компания Nvidia создают в Мюнхене совместный центр ИИ
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Компания Deutsche Telekom и американский производитель микросхем Nvidia создают в Мюнхене совместный центр искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в Telekom.
"Deutsche Telekom и компания Nvidia… сегодня в присутствии высокопоставленных представителей власти, бизнеса и науки отпраздновали первый крупный этап создания первого в мире "промышленного облака ИИ", одной из крупнейших инфраструктур ИИ в Европе", - говорится в сообщении на официальном сайте Telekom.
Новая инфраструктура ИИ будет введена в эксплуатацию в первом квартале 2026 года, уточнили в Telekom. По словам представителей компании, она позволит крупным организациям, средним предприятиям, а также стартапам в Германии и Европе "разрабатывать, обучать и использовать ИИ для любых производственных задач от проектирования до робототехники, через безопасную и суверенную ИТ-инфраструктуру".
"Промышленное облако ИИ" основано более чем на 10 тысячах высокопроизводительных процессорах. Telekom возьмет на себя инфраструктуру, эксплуатацию и решения по безопасности, а также обеспечит обработку данных в соответствии с европейскими стандартами.
Проект призван укрепить позиции Германии как промышленной страны и обеспечить технологическую независимость Европы.
В июне сообщалось, что немецким компаниям не удалось договориться о единой концепции гигафабрики искусственного интеллекта, они подадут конкурирующие заявки в ЕС на создание такого центра, сообщала газета Tagesspiegel со ссылкой на представителей компаний.
Всего Европейская комиссия предлагает построить пять гигафабрик ИИ по всей Европе. Новые дата-центры будут предназначены для обучения больших языковых моделей и будут оснащены около 100 тысячами специализированных чипов (графических процессоров, GPU). В настоящее время крупнейшие предприятия в Германии располагают всего 25 тысячами графических процессоров.
В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по ИИ в Париже объявила, что Евросоюз планирует инвестировать порядка 200 миллиардов евро в развитие искусственного интеллекта.
Президент США Дональд Трамп 22 января объявил о создании американской компании Stargate, которая инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Трамп выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI.