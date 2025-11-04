Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы сроки строительства тоннеля через Берингов пролив - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251104/tonnel-864201868.html
Названы сроки строительства тоннеля через Берингов пролив
Названы сроки строительства тоннеля через Берингов пролив - 04.11.2025, ПРАЙМ
Названы сроки строительства тоннеля через Берингов пролив
Сроки строительства тоннеля через Берингов пролив оцениваются в диапазоне от 7–8 до 10–15 лет и зависят от возможности сконцентрировать финансовые и трудовые... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T09:51+0300
2025-11-04T09:51+0300
бизнес
россия
аляска
чукотка
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/22/842472265_0:129:3185:1921_1920x0_80_0_0_586ec8bbebc792e994e072ce9cf68a79.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Сроки строительства тоннеля через Берингов пролив оцениваются в диапазоне от 7–8 до 10–15 лет и зависят от возможности сконцентрировать финансовые и трудовые ресурсы, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта ученый Виктор Разбегин. "От семи-восьми до 10-15 лет. Зависит от возможности сконцентрировать ресурсы, как финансовые, так и ресурсы по строительным мощностям и рабочей силе. Семь-восемь лет – это наиболее оптимистичная оценка, а 10-12 – более реалистичная, опирающаяся на практику, нашу и мировую", - ответил на вопрос о сроках возведения тоннеля Разбегин. Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания. По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 км, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
аляска
чукотка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/22/842472265_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_fa6900174dbca88c7b8159098e4ce925.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, аляска, чукотка, кирилл дмитриев
Бизнес, РОССИЯ, Аляска, Чукотка, Кирилл Дмитриев
09:51 04.11.2025
 
Названы сроки строительства тоннеля через Берингов пролив

Ученый Разбегин: тоннель между Россией и США могут построить за 7-15 лет

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБерингов пролив, мыс Дежнева
Берингов пролив, мыс Дежнева - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Берингов пролив, мыс Дежнева. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Сроки строительства тоннеля через Берингов пролив оцениваются в диапазоне от 7–8 до 10–15 лет и зависят от возможности сконцентрировать финансовые и трудовые ресурсы, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта ученый Виктор Разбегин.
"От семи-восьми до 10-15 лет. Зависит от возможности сконцентрировать ресурсы, как финансовые, так и ресурсы по строительным мощностям и рабочей силе. Семь-восемь лет – это наиболее оптимистичная оценка, а 10-12 – более реалистичная, опирающаяся на практику, нашу и мировую", - ответил на вопрос о сроках возведения тоннеля Разбегин.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 км, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
 
БизнесРОССИЯАляскаЧукоткаКирилл Дмитриев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала