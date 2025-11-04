https://1prime.ru/20251104/tonnel-864201868.html
Названы сроки строительства тоннеля через Берингов пролив
Названы сроки строительства тоннеля через Берингов пролив - 04.11.2025, ПРАЙМ
Названы сроки строительства тоннеля через Берингов пролив
Сроки строительства тоннеля через Берингов пролив оцениваются в диапазоне от 7–8 до 10–15 лет и зависят от возможности сконцентрировать финансовые и трудовые... | 04.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Сроки строительства тоннеля через Берингов пролив оцениваются в диапазоне от 7–8 до 10–15 лет и зависят от возможности сконцентрировать финансовые и трудовые ресурсы, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта ученый Виктор Разбегин. "От семи-восьми до 10-15 лет. Зависит от возможности сконцентрировать ресурсы, как финансовые, так и ресурсы по строительным мощностям и рабочей силе. Семь-восемь лет – это наиболее оптимистичная оценка, а 10-12 – более реалистичная, опирающаяся на практику, нашу и мировую", - ответил на вопрос о сроках возведения тоннеля Разбегин. Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания. По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 км, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
