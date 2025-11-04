https://1prime.ru/20251104/tonnel-864201868.html

Названы сроки строительства тоннеля через Берингов пролив

Названы сроки строительства тоннеля через Берингов пролив - 04.11.2025, ПРАЙМ

Названы сроки строительства тоннеля через Берингов пролив

Сроки строительства тоннеля через Берингов пролив оцениваются в диапазоне от 7–8 до 10–15 лет и зависят от возможности сконцентрировать финансовые и трудовые... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T09:51+0300

2025-11-04T09:51+0300

2025-11-04T09:51+0300

бизнес

россия

аляска

чукотка

кирилл дмитриев

https://cdnn.1prime.ru/img/84247/22/842472265_0:129:3185:1921_1920x0_80_0_0_586ec8bbebc792e994e072ce9cf68a79.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Сроки строительства тоннеля через Берингов пролив оцениваются в диапазоне от 7–8 до 10–15 лет и зависят от возможности сконцентрировать финансовые и трудовые ресурсы, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта ученый Виктор Разбегин. "От семи-восьми до 10-15 лет. Зависит от возможности сконцентрировать ресурсы, как финансовые, так и ресурсы по строительным мощностям и рабочей силе. Семь-восемь лет – это наиболее оптимистичная оценка, а 10-12 – более реалистичная, опирающаяся на практику, нашу и мировую", - ответил на вопрос о сроках возведения тоннеля Разбегин. Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания. По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 км, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.

аляска

чукотка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аляска, чукотка, кирилл дмитриев