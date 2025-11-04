https://1prime.ru/20251104/torgi-864211900.html

Фьючерсы Уолл-стрит упали на прогнозах сильной коррекции на фондовых рынках

Фьючерсы Уолл-стрит упали на прогнозах сильной коррекции на фондовых рынках - 04.11.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит упали на прогнозах сильной коррекции на фондовых рынках

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются примерно на 1% во вторник после предсказаний падения фондовых рынков со стороны глав крупнейших... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T14:12+0300

2025-11-04T14:12+0300

2025-11-04T14:12+0300

рынок

торги

индексы

гонконг

morgan stanley

pfizer

uber

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/84066/60/840666042_0:127:3017:1824_1920x0_80_0_0_34f35790a25a3ba9c3d68a6760c9012e.jpg

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются примерно на 1% во вторник после предсказаний падения фондовых рынков со стороны глав крупнейших американских банковских корпораций, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 0,72%, до 47 129 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,28%, до 25 764,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1%, до 6 814 пунктов. Как передаёт агентство Блумберг, главы одних из крупнейших американских банков, Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc., на саммите в Гонконге предупредили о возможности скорого значительного коррекционного снижения на фондовых рынках. "Инвесторам, похоже, нужны новые сигналы, чтобы восстановить веру в "бычий" рынок, который на прошлой неделе начал пробуксовывать", - цитирует агентство аналитика MLIV Марка Крэнфилда (Mark Cranfield). Трейдеры также продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности. В частности, позднее во вторник будут опубликованы финансовые показатели Yum! Brands, Pfizer и Uber.

гонконг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, гонконг, morgan stanley, pfizer, uber, nasdaq composite