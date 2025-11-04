Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит упали на прогнозах сильной коррекции на фондовых рынках - 04.11.2025
Фьючерсы Уолл-стрит упали на прогнозах сильной коррекции на фондовых рынках
2025-11-04T14:12+0300
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются примерно на 1% во вторник после предсказаний падения фондовых рынков со стороны глав крупнейших американских банковских корпораций, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 0,72%, до 47 129 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,28%, до 25 764,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1%, до 6 814 пунктов. Как передаёт агентство Блумберг, главы одних из крупнейших американских банков, Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc., на саммите в Гонконге предупредили о возможности скорого значительного коррекционного снижения на фондовых рынках. "Инвесторам, похоже, нужны новые сигналы, чтобы восстановить веру в "бычий" рынок, который на прошлой неделе начал пробуксовывать", - цитирует агентство аналитика MLIV Марка Крэнфилда (Mark Cranfield). Трейдеры также продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности. В частности, позднее во вторник будут опубликованы финансовые показатели Yum! Brands, Pfizer и Uber.
14:12 04.11.2025
 
Нью-Йоркская фондовая биржа
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются примерно на 1% во вторник после предсказаний падения фондовых рынков со стороны глав крупнейших американских банковских корпораций, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 0,72%, до 47 129 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,28%, до 25 764,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1%, до 6 814 пунктов.
Как передаёт агентство Блумберг, главы одних из крупнейших американских банков, Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc., на саммите в Гонконге предупредили о возможности скорого значительного коррекционного снижения на фондовых рынках.
"Инвесторам, похоже, нужны новые сигналы, чтобы восстановить веру в "бычий" рынок, который на прошлой неделе начал пробуксовывать", - цитирует агентство аналитика MLIV Марка Крэнфилда (Mark Cranfield).
Трейдеры также продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности. В частности, позднее во вторник будут опубликованы финансовые показатели Yum! Brands, Pfizer и Uber.
 
