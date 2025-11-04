https://1prime.ru/20251104/torgovlya-864200847.html

Россия и Китай договорились улучшать структуру взаимной торговли

экономика

россия

мировая экономика

китай

рф

михаил мишустин

госсовет

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились улучшать структуру взаимной торговли, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. "Стороны будут предпринимать энергичные совместные усилия в интересах дальнейшего стабильного продвижения практической кооперации между двумя странами. Для этого они договорились улучшать структуру торговли, используя потенциал таких точек роста двустороннего товарооборота, как электронная коммерция, сельскохозяйственная продукция и продукция первичной переработки", - говорится в коммюнике.

китай

рф

2025

россия, мировая экономика, китай, рф, михаил мишустин, госсовет