Россия и Китай договорились улучшать структуру взаимной торговли
Россия и Китай договорились улучшать структуру взаимной торговли
2025-11-04T09:36+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились улучшать структуру взаимной торговли, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. "Стороны будут предпринимать энергичные совместные усилия в интересах дальнейшего стабильного продвижения практической кооперации между двумя странами. Для этого они договорились улучшать структуру торговли, используя потенциал таких точек роста двустороннего товарооборота, как электронная коммерция, сельскохозяйственная продукция и продукция первичной переработки", - говорится в коммюнике.
