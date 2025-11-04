Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал о развитии торгового оборота России и Китая - 04.11.2025
https://1prime.ru/20251104/torgovlya-864207332.html
Силуанов рассказал о развитии торгового оборота России и Китая
2025-11-04T11:56+0300
2025-11-04T12:11+0300
ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Несмотря на сдерживание экономик РФ и КНР странами Запада, внешнеторговый оборот развивается, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине. "Несмотря на сдерживание наших экономик со стороны Запада, внешний торговый оборот развивается. В прошлом году достигнута рекордная отметка двусторонней торговли в 245 миллиардов долларов, в этом году мы также видим высокие темпы товарооборота", - заявил Силуанов.Согласно данным китайского таможенного управления, товарооборот Китая и России по итогам прошлого года вырос на 1,9% по сравнению с 2023 годом, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. При этом по итогам первых трех кварталов текущего года показатель снизился на 9,4% в годовом выражении, составив 163,621 миллиарда долларов.
11:56 04.11.2025 (обновлено: 12:11 04.11.2025)
 
Силуанов рассказал о развитии торгового оборота России и Китая

ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Несмотря на сдерживание экономик РФ и КНР странами Запада, внешнеторговый оборот развивается, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине.
"Несмотря на сдерживание наших экономик со стороны Запада, внешний торговый оборот развивается. В прошлом году достигнута рекордная отметка двусторонней торговли в 245 миллиардов долларов, в этом году мы также видим высокие темпы товарооборота", - заявил Силуанов.
Согласно данным китайского таможенного управления, товарооборот Китая и России по итогам прошлого года вырос на 1,9% по сравнению с 2023 годом, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. При этом по итогам первых трех кварталов текущего года показатель снизился на 9,4% в годовом выражении, составив 163,621 миллиарда долларов.
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Силуанов заявил о практически полном переходе на расчеты в нацвалютах с КНР
