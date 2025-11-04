https://1prime.ru/20251104/torgovlya-864207332.html

Силуанов рассказал о развитии торгового оборота России и Китая

Силуанов рассказал о развитии торгового оборота России и Китая - 04.11.2025, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о развитии торгового оборота России и Китая

Несмотря на сдерживание экономик РФ и КНР странами Запада, внешнеторговый оборот развивается, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T11:56+0300

2025-11-04T11:56+0300

2025-11-04T12:11+0300

экономика

россия

рф

запад

китай

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg

ПЕКИН, 4 ноя - ПРАЙМ. Несмотря на сдерживание экономик РФ и КНР странами Запада, внешнеторговый оборот развивается, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине. "Несмотря на сдерживание наших экономик со стороны Запада, внешний торговый оборот развивается. В прошлом году достигнута рекордная отметка двусторонней торговли в 245 миллиардов долларов, в этом году мы также видим высокие темпы товарооборота", - заявил Силуанов.Согласно данным китайского таможенного управления, товарооборот Китая и России по итогам прошлого года вырос на 1,9% по сравнению с 2023 годом, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. При этом по итогам первых трех кварталов текущего года показатель снизился на 9,4% в годовом выражении, составив 163,621 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20251104/kitay-864206468.html

рф

запад

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, запад, китай, антон силуанов