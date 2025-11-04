Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В конгрессе США необычно отреагировали на заявление Трампа о России - 04.11.2025
В конгрессе США необычно отреагировали на заявление Трампа о России
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна поддержала заявление главы Белого дома Дональда Трампа о торговле с Россией. Об этом она заявила в соцсети X. "Торговая сделка + мир = победа для всех!" — говорится в публикации.Так она прокомментировала слова Трампа в интервью телеканалу CBS о том, что между Россией и США не так много деловых контактов из-за глупости.Кроме того, глава Белого дома заявил, что руководство России хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном и он полностью это поддерживает.В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что многие компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией.
В конгрессе США необычно отреагировали на заявление Трампа о России

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна поддержала заявление главы Белого дома Дональда Трампа о торговле с Россией. Об этом она заявила в соцсети X.

"Торговая сделка + мир = победа для всех!" — говорится в публикации.
Так она прокомментировала слова Трампа в интервью телеканалу CBS о том, что между Россией и США не так много деловых контактов из-за глупости.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что руководство России хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном и он полностью это поддерживает.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что многие компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией.
Заголовок открываемого материала