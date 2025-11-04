В конгрессе США необычно отреагировали на заявление Трампа о России
Конргессвумен Луна поддержала заявление Трампа о торговле с РФ
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна поддержала заявление главы Белого дома Дональда Трампа о торговле с Россией. Об этом она заявила в соцсети X.
"Торговая сделка + мир = победа для всех!" — говорится в публикации.
Так она прокомментировала слова Трампа в интервью телеканалу CBS о том, что между Россией и США не так много деловых контактов из-за глупости.
Кроме того, глава Белого дома заявил, что руководство России хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном и он полностью это поддерживает.
В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что многие компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией.
