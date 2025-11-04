Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ING Group спрогнозировала снижение инфляции в Турции к концу года - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251104/turtsiya-864198171.html
ING Group спрогнозировала снижение инфляции в Турции к концу года
ING Group спрогнозировала снижение инфляции в Турции к концу года - 04.11.2025, ПРАЙМ
ING Group спрогнозировала снижение инфляции в Турции к концу года
Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group ожидает, что инфляция в Турции по итогам 2025 года достигнет 32%, а Центральный банк страны продолжит... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T08:55+0300
2025-11-04T08:55+0300
экономика
финансы
банки
турция
нидерланды
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/54/841385474_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_3c558b52f9fb341cb1592161ea702db0.jpg
АНКАРА, 4 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group ожидает, что инфляция в Турции по итогам 2025 года достигнет 32%, а Центральный банк страны продолжит постепенное снижение ключевой ставки до уровня 38,5%, сообщило издание Ekonomim со ссылкой на аналитический отчет банка. Годовая инфляция в Турции в октябре замедлилась до 32,87% с 33,29% в сентябре, сообщил в понедельник Институт статистики (TÜİK). Правительство Турции ожидает снижение инфляции до 30% к концу 2025 года и до 20% в 2026 году, сообщал ранее в понедельник вице-президент республики Джевдет Йылмаз. "По нашим оценкам, годовая инфляция к концу 2025 года составит около 32%. Центральный банк Турции реагирует на ухудшение инфляционных перспектив, сокращая темпы снижения процентных ставок. После уменьшения ставки на 300 базисных пунктов в июле и 250 пунктов в сентябре регулятор ограничился снижением на 100 пунктов в октябре. Мы ожидаем аналогичного шага в декабре, что приведет к уровню ключевой ставки в 38,5%", - приводит издание отчет ING Group. Центральный банк Турции на заседании 23 октября снизил ключевую ставку с 40,5% до 39,5% на фоне ускорения инфляции в сентябре.
турция
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/54/841385474_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_345c7417a2ad6b68f4a4f141d4e4a655.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, турция, нидерланды, центральные банки
Экономика, Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, центральные банки
08:55 04.11.2025
 
ING Group спрогнозировала снижение инфляции в Турции к концу года

ING Group: инфляция в Турции по итогам 2025 года составит 32%

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Турецкие лиры. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 4 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group ожидает, что инфляция в Турции по итогам 2025 года достигнет 32%, а Центральный банк страны продолжит постепенное снижение ключевой ставки до уровня 38,5%, сообщило издание Ekonomim со ссылкой на аналитический отчет банка.
Годовая инфляция в Турции в октябре замедлилась до 32,87% с 33,29% в сентябре, сообщил в понедельник Институт статистики (TÜİK). Правительство Турции ожидает снижение инфляции до 30% к концу 2025 года и до 20% в 2026 году, сообщал ранее в понедельник вице-президент республики Джевдет Йылмаз.
"По нашим оценкам, годовая инфляция к концу 2025 года составит около 32%. Центральный банк Турции реагирует на ухудшение инфляционных перспектив, сокращая темпы снижения процентных ставок. После уменьшения ставки на 300 базисных пунктов в июле и 250 пунктов в сентябре регулятор ограничился снижением на 100 пунктов в октябре. Мы ожидаем аналогичного шага в декабре, что приведет к уровню ключевой ставки в 38,5%", - приводит издание отчет ING Group.
Центральный банк Турции на заседании 23 октября снизил ключевую ставку с 40,5% до 39,5% на фоне ускорения инфляции в сентябре.
 
ЭкономикаФинансыБанкиТУРЦИЯНИДЕРЛАНДЫцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала