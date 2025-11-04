https://1prime.ru/20251104/turtsiya-864198171.html
ING Group спрогнозировала снижение инфляции в Турции к концу года
ING Group спрогнозировала снижение инфляции в Турции к концу года
2025-11-04T08:55+0300
АНКАРА, 4 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group ожидает, что инфляция в Турции по итогам 2025 года достигнет 32%, а Центральный банк страны продолжит постепенное снижение ключевой ставки до уровня 38,5%, сообщило издание Ekonomim со ссылкой на аналитический отчет банка. Годовая инфляция в Турции в октябре замедлилась до 32,87% с 33,29% в сентябре, сообщил в понедельник Институт статистики (TÜİK). Правительство Турции ожидает снижение инфляции до 30% к концу 2025 года и до 20% в 2026 году, сообщал ранее в понедельник вице-президент республики Джевдет Йылмаз. "По нашим оценкам, годовая инфляция к концу 2025 года составит около 32%. Центральный банк Турции реагирует на ухудшение инфляционных перспектив, сокращая темпы снижения процентных ставок. После уменьшения ставки на 300 базисных пунктов в июле и 250 пунктов в сентябре регулятор ограничился снижением на 100 пунктов в октябре. Мы ожидаем аналогичного шага в декабре, что приведет к уровню ключевой ставки в 38,5%", - приводит издание отчет ING Group. Центральный банк Турции на заседании 23 октября снизил ключевую ставку с 40,5% до 39,5% на фоне ускорения инфляции в сентябре.
