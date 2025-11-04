https://1prime.ru/20251104/turtsiya-864214106.html

Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия не уверена в полной приверженности Турции "демократическим ценностям" и констатирует, что переговоры о членстве в ЕС находятся с 2018 года в тупике, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник доклад о прогрессе стран-кандидатов в реформах, необходимых для присоединения к сообществу. "Рост числа судебных исков против оппозиционных деятелей и партий, а также многочисленные аресты вызывают серьезную обеспокоенность по поводу приверженности Турции демократическим ценностям… Проблема ухудшения демократических стандартов, независимости судебной системы и соблюдения основных прав до сих пор не решена. Переговоры о вступлении Турции в ЕС остаются в тупике с 2018 года", - говорится в документе. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

