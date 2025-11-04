Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, заявили в ЕК - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251104/turtsiya-864214106.html
Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, заявили в ЕК
Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, заявили в ЕК - 04.11.2025, ПРАЙМ
Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, заявили в ЕК
Еврокомиссия не уверена в полной приверженности Турции "демократическим ценностям" и констатирует, что переговоры о членстве в ЕС находятся с 2018 года в... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T15:50+0300
2025-11-04T15:50+0300
мировая экономика
турция
брюссель
северная македония
ес
ек
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738921_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_146c5116bb279e7a3fb1b4102edbbe59.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия не уверена в полной приверженности Турции "демократическим ценностям" и констатирует, что переговоры о членстве в ЕС находятся с 2018 года в тупике, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник доклад о прогрессе стран-кандидатов в реформах, необходимых для присоединения к сообществу. "Рост числа судебных исков против оппозиционных деятелей и партий, а также многочисленные аресты вызывают серьезную обеспокоенность по поводу приверженности Турции демократическим ценностям… Проблема ухудшения демократических стандартов, независимости судебной системы и соблюдения основных прав до сих пор не решена. Переговоры о вступлении Турции в ЕС остаются в тупике с 2018 года", - говорится в документе. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
турция
брюссель
северная македония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738921_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_d0ab0b8935603bdb26ba1ae212a337e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, турция, брюссель, северная македония, ес, ек, в мире
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Брюссель, СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ, ЕС, ЕК, В мире
15:50 04.11.2025
 
Переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, заявили в ЕК

ЕК: переговоры о вступлении Турции в ЕС находятся в тупике с 2018 года

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги Турции и Евросоюза
Флаги Турции и Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Флаги Турции и Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия не уверена в полной приверженности Турции "демократическим ценностям" и констатирует, что переговоры о членстве в ЕС находятся с 2018 года в тупике, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник доклад о прогрессе стран-кандидатов в реформах, необходимых для присоединения к сообществу.
"Рост числа судебных исков против оппозиционных деятелей и партий, а также многочисленные аресты вызывают серьезную обеспокоенность по поводу приверженности Турции демократическим ценностям… Проблема ухудшения демократических стандартов, независимости судебной системы и соблюдения основных прав до сих пор не решена. Переговоры о вступлении Турции в ЕС остаются в тупике с 2018 года", - говорится в документе.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
 
Мировая экономикаТУРЦИЯБрюссельСЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯЕСЕКВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала