Чистая прибыль Uber за январь-сентябрь выросла более чем втрое
Чистая прибыль Uber за январь-сентябрь выросла более чем втрое
2025-11-04T21:27+0300
бизнес
банки
сан-франциско
uber
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящаяся на головную компанию, за три первых квартала выросла в 3,3 раза год к году и составила 9,757 миллиарда, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию подскочила до 4,57 доллара после 1,36 доллара год назад. Выручка выросла на 17,6% в годовом выражении - до 37,651 миллиарда долларов. В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, составила 6,626 миллиарда долларов, что в два с половиной раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 3,11 доллара с 1,2 доллара год назад, прогноз предполагал значение в 0,69 доллара. Выручка за эти три месяца увеличилась на 20,4% в годовом выражении - до 13,467 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 13,26 миллиарда. В том числе по итогам квартала выручка ключевого бизнеса - такси - выросла на 20% в годовом выражении, до 7,682 миллиарда долларов. Выручка от Uber Delivery также поднялась в годовом выражении - на 29%, до 4,477 миллиарда. Число ежемесячных активных пользователей платформы заказов такси по итогам периода составило 189 миллионов - это на 17,4% больше, чем год назад. Валовая стоимость заказов увеличилась на 21,4% к показателю годом ранее - до 49,74 миллиарда долларов. На предторгах акции компании дешевеют на 3,3%. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.
сан-франциско
Uber
- сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско
.
