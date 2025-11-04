https://1prime.ru/20251104/ufa-864196957.html
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты
2025-11-04T08:38+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, он работает в штатном режиме, сообщает авиагавань. "Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Аэропорт "Уфа" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиагавани.
"Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Аэропорт "Уфа" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиагавани.