В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, он работает в штатном режиме, сообщает авиагавань.

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, он работает в штатном режиме, сообщает авиагавань. "Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Аэропорт "Уфа" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиагавани.

2025

