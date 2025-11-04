https://1prime.ru/20251104/uiker-864219347.html
Уикер признал отставание США от России в модернизации ядерного арсенала
Уикер признал отставание США от России в модернизации ядерного арсенала - 04.11.2025, ПРАЙМ
Уикер признал отставание США от России в модернизации ядерного арсенала
Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер заявил, что Соединенные Штаты отстают от России и Китая по темпам модернизации своего... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T18:55+0300
2025-11-04T18:55+0300
2025-11-04T18:55+0300
россия
сша
китай
дональд трамп
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер заявил, что Соединенные Штаты отстают от России и Китая по темпам модернизации своего арсенала ядерного оружия. "Китай и Россия быстро наращивают свои ядерные арсеналы, в то время как наши собственные программы модернизации отстают от графика", - сказал Уикер во время слушаний в сенате, посвященным утверждению кандидатур президента США Дональда Трампа на различные посты в Пентагоне. Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.
https://1prime.ru/20251103/toplivo-864188255.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_54831581bbe7d04c7b841a840e384b03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, китай, дональд трамп, политика
РОССИЯ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, политика
Уикер признал отставание США от России в модернизации ядерного арсенала
Уикер: США отстают от России и Китая по темпам модернизации ядерного оружия