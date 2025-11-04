Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уикер признал отставание США от России в модернизации ядерного арсенала
2025-11-04T18:55+0300
2025-11-04T18:55+0300
россия
сша
китай
дональд трамп
политика
ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер заявил, что Соединенные Штаты отстают от России и Китая по темпам модернизации своего арсенала ядерного оружия. "Китай и Россия быстро наращивают свои ядерные арсеналы, в то время как наши собственные программы модернизации отстают от графика", - сказал Уикер во время слушаний в сенате, посвященным утверждению кандидатур президента США Дональда Трампа на различные посты в Пентагоне. Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.
россия, сша, китай, дональд трамп, политика
Флаги России и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер заявил, что Соединенные Штаты отстают от России и Китая по темпам модернизации своего арсенала ядерного оружия.
"Китай и Россия быстро наращивают свои ядерные арсеналы, в то время как наши собственные программы модернизации отстают от графика", - сказал Уикер во время слушаний в сенате, посвященным утверждению кандидатур президента США Дональда Трампа на различные посты в Пентагоне.
Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.
Россия способна перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива
Вчера, 19:37
 
