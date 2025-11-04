https://1prime.ru/20251104/ukraina-864211751.html
ЕС выделил Украине новый транш помощи
ЕС выделил Украине новый транш помощи
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках инструмента Ukraine Facility выделил Украине новый транш помощи в размере 1,8 миллиарда евро, общий объем помощи ЕС Киеву с 2022 года составляет около 180 миллиардов евро, говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС заявлении. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил 23 октября, что ЕС с февраля 2022 года уже оказал Украине общую поддержку в размере порядка 178 миллиардов евро, включая 63,2 миллиарда военной помощи. "Украина получит 1,8 миллиарда евро финансирования, так как Совет принял решение о пятой регулярной выплате поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша. Финансирование направлено в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшего функционирования ее государственного управления", - сказано в документе. Таким образом, с учетом этих 1,8 миллиарда евро общая помощь ЕС Украине с 2022 года составляет около 179,8 миллиарда евро.
