ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году
ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году - 04.11.2025, ПРАЙМ
ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году
Еврокомиссия поддерживает цель Киева по завершению переговоров о членстве в ЕС к концу 2028 года, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник доклад по... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T15:38+0300
2025-11-04T15:38+0300
2025-11-04T15:39+0300
мировая экономика
киев
брюссель
турция
ес
ек
в мире
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия поддерживает цель Киева по завершению переговоров о членстве в ЕС к концу 2028 года, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник доклад по прогрессу стран-членов в проведении необходимых для присоединения к сообществу реформ. "Украинское правительство обозначило свою цель – предварительно завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года. Комиссия привержена поддержке этой амбициозной цели... Для достижения такой цели необходимо ускорить темпы реформ, особенно в отношении основных принципов, в частности, верховенства права", - говорится в документе. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
киев
брюссель
турция
ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году
