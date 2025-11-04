Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году - 04.11.2025
ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году
ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году - 04.11.2025, ПРАЙМ
ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году
Еврокомиссия поддерживает цель Киева по завершению переговоров о членстве в ЕС к концу 2028 года, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник доклад по... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T15:38+0300
2025-11-04T15:39+0300
мировая экономика
киев
брюссель
турция
ес
ек
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия поддерживает цель Киева по завершению переговоров о членстве в ЕС к концу 2028 года, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник доклад по прогрессу стран-членов в проведении необходимых для присоединения к сообществу реформ. "Украинское правительство обозначило свою цель – предварительно завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года. Комиссия привержена поддержке этой амбициозной цели... Для достижения такой цели необходимо ускорить темпы реформ, особенно в отношении основных принципов, в частности, верховенства права", - говорится в документе. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
мировая экономика, киев, брюссель, турция, ес, ек, в мире
Мировая экономика, Киев, Брюссель, ТУРЦИЯ, ЕС, ЕК, В мире
15:38 04.11.2025 (обновлено: 15:39 04.11.2025)
 
ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году

ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о членстве в ЕС к концу 2028 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия поддерживает цель Киева по завершению переговоров о членстве в ЕС к концу 2028 года, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник доклад по прогрессу стран-членов в проведении необходимых для присоединения к сообществу реформ.
"Украинское правительство обозначило свою цель – предварительно завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года. Комиссия привержена поддержке этой амбициозной цели... Для достижения такой цели необходимо ускорить темпы реформ, особенно в отношении основных принципов, в частности, верховенства права", - говорится в документе.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
ЕС выделил Украине новый транш помощи
Мировая экономика, Киев, Брюссель, ТУРЦИЯ, ЕС, ЕК, В мире
 
 
