Россиянам назвали самые выгодные даты для открытия вклада

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. На что следует обращать внимание при выборе времени открытия вклада, чтобы получить по нему максимально выгодные условия, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.“Изучаем прогноз изменения ключевой ставки. Именно она оказывает максимальное влияние на уровень процентных ставок по вкладам. Если ожидается снижение, лучше открыть вклад до заседания Банка России. Если же ждем, что "ключ" будет повышен, лучше дождаться решения”, - советует она.Если ситуация со ставками непредсказуема, то имеет смысл разместить часть денег на относительно долгий срок, а остальные вклады делать на короткие и средние сроки, используя так называемую "лестницу вкладов", то есть вклады, открываемые в разные даты "со смещением" по времени, чтобы в случае появления на рынке интересного предложения иметь под рукой свободные средства от закончившегося вклада для вложения их под более высокий процент.Хорошей идеей является отслеживание спецпредложений от банков. Они могут быть приурочены к каким-то важным событиям самого банка, например, к его юбилею на рынке, но вполне возможны и сезонные предложения к праздникам вроде Нового года или Международного женского дня. К концу года или квартала такие предложения появляются у многих банков – связано это в том числе с подготовкой отчетного "красивого" баланса. Впрочем, согласно ряду исследований, последняя неделя каждого месяца порой приносит вкладчикам приятные сюрпризы, считает Белянчикова.При анализе интересных предложений для расчета потенциального дохода можно использовать калькуляторы, встроенные в сайты банков, сравнивать предложения разных кредитных организаций на сайтах-агрегаторах, а также обязательно читать договор банковского вклада перед его подписанием, заключила она.
