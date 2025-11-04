https://1prime.ru/20251104/yena-864197211.html

Доллар дешевеет к иене на данных по экономике Японии

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Курс доллара к иене снижается во вторник утром, инвесторы оценивают показатели по экономике Японии, следует из данных торгов. По состоянию на 8.18 мск курс доллара к иене опускался - до 153,91 иены со 154,24 иены за доллар с уровня прошлого закрытия, Курс евро к доллару на 8.18 мск снижался до 1,1509 доллара с 1,1519 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,06% - до 99,94 пункта, ранее в ходе торгов, его значение превысило 100 пунктов впервые с 1 августа. Рынки анализируют сведения по индексу деловой активности (PMI) в сфере промышленности Японии. Окончательная оценка показала его снижение до 48,2 пункта с 48,5 пункта в сентябре, предварительные данные демонстрировали значение в 48,3 пункта.

