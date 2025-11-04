Минтранс назвал сроки реконструкции КПП "Забайкальск" на границе с Китаем
Минтранс: реконструкцию автомобильного пункта пропуска "Забайкальск" завершат в 2028 году
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАдминистративное здание таможенного логистического терминала "Забайкальск"
Административное здание таможенного логистического терминала "Забайкальск". Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Реконструкция автомобильного пункта пропуска "Забайкальск" на границе с Китаем завершат в 2028 году, говорится в сообщении Минтранса России.
"В 2028 году будет завершена реконструкция автомобильного пункта пропуска Забайкальск", — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в текущем году планируется завершить строительные работы в пунктах пропуска "Кани-Курган", "Пограничный" и "Краскино". Это увеличит их пропускную способность в два с половиной раза – до 650 тысяч грузовиков в год. Кроме того, ведется строительство железнодорожного пункта пропуска "Махалино" и реконструкция пунктов пропуска "Пограничный" и "Наушки".
"Общий грузопоток через пункты пропуска с Китаем в 2024 году вырос на 47,5%, в первом полугодии 2025 года – на 22,6%. После модернизации все пункты пропуска смогут обслуживать до 3,35 миллиона транспортных средств в год", - заключили в Минтрансе.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Участие в переговорах принял также министр транспорта Андрей Никитин.