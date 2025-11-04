Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251104/zabakale-864205612.html
Минтранс назвал сроки реконструкции КПП "Забайкальск" на границе с Китаем
Минтранс назвал сроки реконструкции КПП "Забайкальск" на границе с Китаем
2025-11-04T11:20+0300
2025-11-04T11:20+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864205446_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5272686a9bbd5db213e2d12841c77b4.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Реконструкция автомобильного пункта пропуска "Забайкальск" на границе с Китаем завершат в 2028 году, говорится в сообщении Минтранса России. "В 2028 году будет завершена реконструкция автомобильного пункта пропуска Забайкальск", — говорится в сообщении. В министерстве добавили, что в текущем году планируется завершить строительные работы в пунктах пропуска "Кани-Курган", "Пограничный" и "Краскино". Это увеличит их пропускную способность в два с половиной раза – до 650 тысяч грузовиков в год. Кроме того, ведется строительство железнодорожного пункта пропуска "Махалино" и реконструкция пунктов пропуска "Пограничный" и "Наушки". "Общий грузопоток через пункты пропуска с Китаем в 2024 году вырос на 47,5%, в первом полугодии 2025 года – на 22,6%. После модернизации все пункты пропуска смогут обслуживать до 3,35 миллиона транспортных средств в год", - заключили в Минтрансе. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Участие в переговорах принял также министр транспорта Андрей Никитин.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864205446_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f0d7275ea96fe340861c236254dfcfa6.jpg
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Михаил Мишустин
11:20 04.11.2025
 
Минтранс назвал сроки реконструкции КПП "Забайкальск" на границе с Китаем

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАдминистративное здание таможенного логистического терминала "Забайкальск"
Административное здание таможенного логистического терминала Забайкальск - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Административное здание таможенного логистического терминала "Забайкальск". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Реконструкция автомобильного пункта пропуска "Забайкальск" на границе с Китаем завершат в 2028 году, говорится в сообщении Минтранса России.
"В 2028 году будет завершена реконструкция автомобильного пункта пропуска Забайкальск", — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в текущем году планируется завершить строительные работы в пунктах пропуска "Кани-Курган", "Пограничный" и "Краскино". Это увеличит их пропускную способность в два с половиной раза – до 650 тысяч грузовиков в год. Кроме того, ведется строительство железнодорожного пункта пропуска "Махалино" и реконструкция пунктов пропуска "Пограничный" и "Наушки".
"Общий грузопоток через пункты пропуска с Китаем в 2024 году вырос на 47,5%, в первом полугодии 2025 года – на 22,6%. После модернизации все пункты пропуска смогут обслуживать до 3,35 миллиона транспортных средств в год", - заключили в Минтрансе.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Участие в переговорах принял также министр транспорта Андрей Никитин.
 
