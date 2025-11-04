Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине - 04.11.2025
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине - 04.11.2025, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Владимир Зеленский сказал, что не видел плана Европы о завершении конфликта на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua"."Важно в этом вопросе, видел ли я как... | 04.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сказал, что не видел плана Европы о завершении конфликта на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua"."Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы", — заявил он.При этом Зеленский добавил, что существуют разные предложения ЕС по урегулированию конфликта.В октябре агентство Bloomberg сообщало, что европейские страны и Киев прорабатывают возможность завершения конфликта с Россией по линии боевого соприкосновения.
украина, владимир зеленский, европа
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА
12:02 04.11.2025
 
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Зеленский заявил, что не видел плана ЕС о завершении конфликта на Украине

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сказал, что не видел плана Европы о завершении конфликта на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы", — заявил он.
При этом Зеленский добавил, что существуют разные предложения ЕС по урегулированию конфликта.

В октябре агентство Bloomberg сообщало, что европейские страны и Киев прорабатывают возможность завершения конфликта с Россией по линии боевого соприкосновения.
УКРАИНА Владимир Зеленский ЕВРОПА
 
 
