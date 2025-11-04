https://1prime.ru/20251104/zelenskiy-864207496.html

Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине

2025-11-04T12:02+0300

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сказал, что не видел плана Европы о завершении конфликта на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua"."Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы", — заявил он.При этом Зеленский добавил, что существуют разные предложения ЕС по урегулированию конфликта.В октябре агентство Bloomberg сообщало, что европейские страны и Киев прорабатывают возможность завершения конфликта с Россией по линии боевого соприкосновения.

2025

