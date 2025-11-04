https://1prime.ru/20251104/zelenskiy-864207496.html
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Владимир Зеленский сказал, что не видел плана Европы о завершении конфликта на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua".
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сказал, что не видел плана Европы о завершении конфликта на Украине. Его цитирует издание "Страна.ua"."Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы", — заявил он.При этом Зеленский добавил, что существуют разные предложения ЕС по урегулированию конфликта.В октябре агентство Bloomberg сообщало, что европейские страны и Киев прорабатывают возможность завершения конфликта с Россией по линии боевого соприкосновения.
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
