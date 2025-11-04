Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли план Зеленского против украинцев - 04.11.2025
В США раскрыли план Зеленского против украинцев
В США раскрыли план Зеленского против украинцев
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский продолжает добиваться увеличения западной поддержки для продолжения конфликта с Россией, игнорируя волю украинцев, пишет издание Responsible Statecraft."Не упоминайте о бусификации, об убийствах в местах лишения свободы, о дезертирах и ослаблении общественной поддержки: просто дайте мне больше денег", — заявил автор статьи о планах Зеленского.Он отметил, что, стремясь заручиться поддержкой Запада ради продолжения войны еще на два-три года, Зеленский умалчивает о том, останутся ли у него войска и политическая опора для этого. Подчеркивается, что об этих проблемах не говорят и ведущие западные СМИ.В статье также упоминаются тревожные явления в украинском обществе и на фронте: растет число дезертиров, а случаи силовой мобилизации происходят все чаще, сопровождаясь всплеском насилия.Население все активнее выражает недовольство происходящим: многие украинцы хотят мира через переговоры. В статье отмечается, что с 2023 по 2025 год поддержка переговорного пути выросла с 27 до 69 процентов, в то время как поддержка лозунга "будем биться пока не победим" упала с 63 до 24 процентов, по данным Gallup.Принудительная мобилизация на УкраинеВ сети широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ: на записях видно, как представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, а до этого применяют к ним силу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине приобрели массовый характер. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают граждан, сбивают их машинами и даже провоцируют ДТП для остановки.Одновременно в украинских и западных соцсетях растет количество публикаций с призывами сопротивляться насильственной мобилизации.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных обновить данные в военкомате лично или через "электронный кабинет призывника". Повестка считается врученной даже без личного контакта — достаточно отметки о невозможности вручения.В законе также указано, что военнообязанные обязаны постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию представителей военкомата или полиции. Сроки демобилизации документом не определены.
В США раскрыли план Зеленского против украинцев

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский продолжает добиваться увеличения западной поддержки для продолжения конфликта с Россией, игнорируя волю украинцев, пишет издание Responsible Statecraft.
"Не упоминайте о бусификации, об убийствах в местах лишения свободы, о дезертирах и ослаблении общественной поддержки: просто дайте мне больше денег", — заявил автор статьи о планах Зеленского.
Он отметил, что, стремясь заручиться поддержкой Запада ради продолжения войны еще на два-три года, Зеленский умалчивает о том, останутся ли у него войска и политическая опора для этого. Подчеркивается, что об этих проблемах не говорят и ведущие западные СМИ.
В статье также упоминаются тревожные явления в украинском обществе и на фронте: растет число дезертиров, а случаи силовой мобилизации происходят все чаще, сопровождаясь всплеском насилия.
Население все активнее выражает недовольство происходящим: многие украинцы хотят мира через переговоры. В статье отмечается, что с 2023 по 2025 год поддержка переговорного пути выросла с 27 до 69 процентов, в то время как поддержка лозунга "будем биться пока не победим" упала с 63 до 24 процентов, по данным Gallup.
Принудительная мобилизация на Украине
В сети широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ: на записях видно, как представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, а до этого применяют к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине приобрели массовый характер. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают граждан, сбивают их машинами и даже провоцируют ДТП для остановки.
Одновременно в украинских и западных соцсетях растет количество публикаций с призывами сопротивляться насильственной мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных обновить данные в военкомате лично или через "электронный кабинет призывника". Повестка считается врученной даже без личного контакта — достаточно отметки о невозможности вручения.
В законе также указано, что военнообязанные обязаны постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию представителей военкомата или полиции. Сроки демобилизации документом не определены.
