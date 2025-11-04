https://1prime.ru/20251104/zelenskiy-864224948.html

"И головы полетят". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине

В действиях Владимира Зеленского все отчетливее проявляются авторитарные тенденции, пишет издание Shukan Gendai. | 04.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. В действиях Владимира Зеленского все отчетливее проявляются авторитарные тенденции, пишет издание Shukan Gendai."Владимир Зеленский, смело называющий себя демократическим президентом, открыто уничтожает автономность местных органов самоуправления", — говорится в публикации.В качестве примера издание приводит инцидент с памятником Пушкину в Одессе, который коммунальные службы заколотили досками. Уточняется, что глава киевского режима не раз пытался инициировать снос монумента в рамках своей "ксенофобной политики".Кроме того, автор упоминает преследование бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, называя этот случай еще одним примером авторитаризма Зеленского."Создание в Одессе городской военной администрации — прямое свидетельство того, что все мэры и главы населенных пунктов Украины взяты под прицел. Когда придет время, полетят и головы", — отмечается в материале.По данным SG, дальнейшее продолжение конфликта с Россией приведет лишь к усилению диктаторских тенденций в политике главы киевского режима.Ранее журнал Politico опубликовал статью, в которой Зеленского обвинили в стремлении найти "козлов отпущения" за провалы в энергетике. Издание отметило, что украинский лидер сталкивается с обвинениями в захвате власти и авторитаризме. Оппозиционные силы, по данным Politico, намерены обвинить Зеленского в подрыве безопасности страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

