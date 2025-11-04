"И головы полетят". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине
SG: Зеленский уничтожает украинское местное самоуправление
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. В действиях Владимира Зеленского все отчетливее проявляются авторитарные тенденции, пишет издание Shukan Gendai.
"Владимир Зеленский, смело называющий себя демократическим президентом, открыто уничтожает автономность местных органов самоуправления", — говорится в публикации.
В качестве примера издание приводит инцидент с памятником Пушкину в Одессе, который коммунальные службы заколотили досками. Уточняется, что глава киевского режима не раз пытался инициировать снос монумента в рамках своей "ксенофобной политики".
Кроме того, автор упоминает преследование бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, называя этот случай еще одним примером авторитаризма Зеленского.
"Создание в Одессе городской военной администрации — прямое свидетельство того, что все мэры и главы населенных пунктов Украины взяты под прицел. Когда придет время, полетят и головы", — отмечается в материале.
По данным SG, дальнейшее продолжение конфликта с Россией приведет лишь к усилению диктаторских тенденций в политике главы киевского режима.
Ранее журнал Politico опубликовал статью, в которой Зеленского обвинили в стремлении найти "козлов отпущения" за провалы в энергетике. Издание отметило, что украинский лидер сталкивается с обвинениями в захвате власти и авторитаризме. Оппозиционные силы, по данным Politico, намерены обвинить Зеленского в подрыве безопасности страны.
