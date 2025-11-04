Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"И головы полетят". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине - 04.11.2025
"И головы полетят". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский на Украине
В действиях Владимира Зеленского все отчетливее проявляются авторитарные тенденции, пишет издание Shukan Gendai. | 04.11.2025
2025-11-04T23:00+0300
2025-11-04T23:08+0300
в мире
одесса
украина
владимир зеленский
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. В действиях Владимира Зеленского все отчетливее проявляются авторитарные тенденции, пишет издание Shukan Gendai."Владимир Зеленский, смело называющий себя демократическим президентом, открыто уничтожает автономность местных органов самоуправления", — говорится в публикации.В качестве примера издание приводит инцидент с памятником Пушкину в Одессе, который коммунальные службы заколотили досками. Уточняется, что глава киевского режима не раз пытался инициировать снос монумента в рамках своей "ксенофобной политики".Кроме того, автор упоминает преследование бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, называя этот случай еще одним примером авторитаризма Зеленского."Создание в Одессе городской военной администрации — прямое свидетельство того, что все мэры и главы населенных пунктов Украины взяты под прицел. Когда придет время, полетят и головы", — отмечается в материале.По данным SG, дальнейшее продолжение конфликта с Россией приведет лишь к усилению диктаторских тенденций в политике главы киевского режима.Ранее журнал Politico опубликовал статью, в которой Зеленского обвинили в стремлении найти "козлов отпущения" за провалы в энергетике. Издание отметило, что украинский лидер сталкивается с обвинениями в захвате власти и авторитаризме. Оппозиционные силы, по данным Politico, намерены обвинить Зеленского в подрыве безопасности страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
одесса
украина
В мире, Одесса, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Politico
23:00 04.11.2025 (обновлено: 23:08 04.11.2025)
 
SG: Зеленский уничтожает украинское местное самоуправление

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. В действиях Владимира Зеленского все отчетливее проявляются авторитарные тенденции, пишет издание Shukan Gendai.
"Владимир Зеленский, смело называющий себя демократическим президентом, открыто уничтожает автономность местных органов самоуправления", — говорится в публикации.
В качестве примера издание приводит инцидент с памятником Пушкину в Одессе, который коммунальные службы заколотили досками. Уточняется, что глава киевского режима не раз пытался инициировать снос монумента в рамках своей "ксенофобной политики".
Кроме того, автор упоминает преследование бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, называя этот случай еще одним примером авторитаризма Зеленского.
"Создание в Одессе городской военной администрации — прямое свидетельство того, что все мэры и главы населенных пунктов Украины взяты под прицел. Когда придет время, полетят и головы", — отмечается в материале.
По данным SG, дальнейшее продолжение конфликта с Россией приведет лишь к усилению диктаторских тенденций в политике главы киевского режима.
Ранее журнал Politico опубликовал статью, в которой Зеленского обвинили в стремлении найти "козлов отпущения" за провалы в энергетике. Издание отметило, что украинский лидер сталкивается с обвинениями в захвате власти и авторитаризме. Оппозиционные силы, по данным Politico, намерены обвинить Зеленского в подрыве безопасности страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
