https://1prime.ru/20251104/zoloto-864219510.html
Золото дешевеет на рыночной коррекции
Золото дешевеет на рыночной коррекции - 04.11.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на рыночной коррекции
Стоимость золота снижается во вторник вечером более чем на 1%, это связано с рыночной коррекцией, следует из данных торгов и комментариев аналитика. | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T19:02+0300
2025-11-04T19:02+0300
2025-11-04T19:02+0300
рынок
сша
джером пауэлл
comex
торги
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером более чем на 1%, это связано с рыночной коррекцией, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.17 мск, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 55,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,38% - до 3 958,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 2,2%, до 46,99 доллара за унцию. "Золото немного утратило избыточный ажиотаж, но по-прежнему цена отражает опасения по поводу независимости ФРС, рисков стагфляции, а также сохраняющейся геополитической и международной напряжённости. Необходимая коррекция помогла снять часть избыточного перегрева", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика StoneX Рона О'Коннелла (Rhona O'Connell). Ранее председатель ФРС США Джером Пауэлл предостерег инвесторов от ожиданий еще одного снижения учетной ставки в декабре, отмечает агентство Блумберг.
https://1prime.ru/20251102/zoloto-864138184.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_2dac4e3352c84cdbbad8b916d7ed7b6f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, джером пауэлл, comex, торги, мировая экономика
Рынок, США, Джером Пауэлл, Comex, Торги, Мировая экономика
Золото дешевеет на рыночной коррекции
Стоимость золота снижается во вторник вечером более чем на 1% на фоне рыночной коррекцией