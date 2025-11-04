Золото дешевеет на рыночной коррекции

https://1prime.ru/20251104/zoloto-864219510.html

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером более чем на 1%, это связано с рыночной коррекцией, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.17 мск, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 55,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,38% - до 3 958,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 2,2%, до 46,99 доллара за унцию. "Золото немного утратило избыточный ажиотаж, но по-прежнему цена отражает опасения по поводу независимости ФРС, рисков стагфляции, а также сохраняющейся геополитической и международной напряжённости. Необходимая коррекция помогла снять часть избыточного перегрева", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика StoneX Рона О'Коннелла (Rhona O'Connell). Ранее председатель ФРС США Джером Пауэлл предостерег инвесторов от ожиданий еще одного снижения учетной ставки в декабре, отмечает агентство Блумберг.

