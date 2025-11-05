https://1prime.ru/20251105/aes-864258025.html

СУРАБАЯ (Индонезия), 5 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев предложил Индонезии рассмотреть технологию малых модульных АЭС, проектируемых госкорпорацией "Росатом". Рабочая поездка Патрушева проходит по поручению президента РФ Владимира Путина. В среду у Патрушева состоялась встреча с губернатором провинции Восточная Ява Хофифой Индар Параванса. Многочисленную российскую делегацию торжественно приняли в резиденции губернатора в городе Сурабая. "В нашей делегации есть представители руководства Минпромторга, "Росатома", других министерств и организаций, рекомендую установить с ними прямой контакт. У "Росатома" есть очень интересные и при этом уже реально апробированные технологии малых модульных АЭС, что в условиях намеченной экономики вашего региона может быть весьма полезно", - предложил Патрушев. Глава российской делегации также оставил запись в книге почетных гостей в резиденции губернатора Восточной Явы. "От всей души желаю Сурабае, Восточной Яве и Индонезии благополучия, процветания, успехов в деле социально-экономического развития и сохранения многовековых культурных устоев, мирного неба над головой", - написал Патрушев.

