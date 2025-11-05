https://1prime.ru/20251105/aes-864258025.html
Патрушев предложил Индонезии рассмотреть технологию малых модульных АЭС
Патрушев предложил Индонезии рассмотреть технологию малых модульных АЭС - 05.11.2025, ПРАЙМ
Патрушев предложил Индонезии рассмотреть технологию малых модульных АЭС
Помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев предложил Индонезии рассмотреть технологию малых модульных АЭС,... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T18:27+0300
2025-11-05T18:27+0300
2025-11-05T18:27+0300
энергетика
технологии
россия
индонезия
рф
николай патрушев
владимир путин
росатом
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907296_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20f06dc4741c3f8fd9c2ab0e9bf8cb20.jpg
СУРАБАЯ (Индонезия), 5 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев предложил Индонезии рассмотреть технологию малых модульных АЭС, проектируемых госкорпорацией "Росатом". Рабочая поездка Патрушева проходит по поручению президента РФ Владимира Путина. В среду у Патрушева состоялась встреча с губернатором провинции Восточная Ява Хофифой Индар Параванса. Многочисленную российскую делегацию торжественно приняли в резиденции губернатора в городе Сурабая. "В нашей делегации есть представители руководства Минпромторга, "Росатома", других министерств и организаций, рекомендую установить с ними прямой контакт. У "Росатома" есть очень интересные и при этом уже реально апробированные технологии малых модульных АЭС, что в условиях намеченной экономики вашего региона может быть весьма полезно", - предложил Патрушев. Глава российской делегации также оставил запись в книге почетных гостей в резиденции губернатора Восточной Явы. "От всей души желаю Сурабае, Восточной Яве и Индонезии благополучия, процветания, успехов в деле социально-экономического развития и сохранения многовековых культурных устоев, мирного неба над головой", - написал Патрушев.
https://1prime.ru/20251103/likhachev--864183205.html
индонезия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907296_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a86a61c62380acff9a80592a687af933.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, индонезия, рф, николай патрушев, владимир путин, росатом, минпромторг
Энергетика, Технологии, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Николай Патрушев, Владимир Путин, Росатом, Минпромторг
Патрушев предложил Индонезии рассмотреть технологию малых модульных АЭС
Патрушев предложил Индонезии рассмотреть технологию малых модульных АЭС "Росатома"
СУРАБАЯ (Индонезия), 5 ноя - ПРАЙМ. Помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев предложил Индонезии рассмотреть технологию малых модульных АЭС, проектируемых госкорпорацией "Росатом".
Рабочая поездка Патрушева проходит по поручению президента РФ Владимира Путина.
В среду у Патрушева состоялась встреча с губернатором провинции Восточная Ява Хофифой Индар Параванса. Многочисленную российскую делегацию торжественно приняли в резиденции губернатора в городе Сурабая.
"В нашей делегации есть представители руководства Минпромторга, "Росатома", других министерств и организаций, рекомендую установить с ними прямой контакт. У "Росатома" есть очень интересные и при этом уже реально апробированные технологии малых модульных АЭС, что в условиях намеченной экономики вашего региона может быть весьма полезно", - предложил Патрушев.
Глава российской делегации также оставил запись в книге почетных гостей в резиденции губернатора Восточной Явы.
"От всей души желаю Сурабае, Восточной Яве и Индонезии благополучия, процветания, успехов в деле социально-экономического развития и сохранения многовековых культурных устоев, мирного неба над головой", - написал Патрушев.
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и КНР по строительству АЭС