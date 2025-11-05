https://1prime.ru/20251105/aes-864258210.html
Проект АЭС "Пакш-2" получил лицензию на начало строительства станции
Проект АЭС "Пакш-2" получил лицензию на начало строительства станции - 05.11.2025, ПРАЙМ
Проект АЭС "Пакш-2" получил лицензию на начало строительства станции
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии получил лицензию на начало строительства станции, сообщил в среду "Росатом". | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T18:31+0300
2025-11-05T18:31+0300
2025-11-05T18:32+0300
энергетика
газ
венгрия
пакш-2
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_1814c2e1bcc5c23e5ec6a8f660022b07.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии получил лицензию на начало строительства станции, сообщил в среду "Росатом". "Венгерское ведомство по атомной энергии выдало разрешения на заливку первого бетона и строительство зданий ядерного острова энергоблока №5", - говорится в сообщении.Начало работ запланировано на февраль 2026 года, отмечает "Росатом"."Лицензии, выданные в дополнение к основной лицензии 2022 года, подтверждают соответствие проекта строгим международным, европейским и национальным требованиям ядерной безопасности... Получение разрешений позволяет приступить к полномасштабным работам по строительству, в том числе активной подготовке к заливке первого бетона, что считается стартом основного этапа сооружения энергоблока", - поясняет "Росатом".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.
https://1prime.ru/20251103/likhachev--864183205.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_eff109a07932ab10757230c7a3f39d6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, венгрия, пакш-2, росатом
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, Пакш-2, Росатом
Проект АЭС "Пакш-2" получил лицензию на начало строительства станции
Проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительства
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии получил лицензию на начало строительства станции, сообщил в среду "Росатом".
"Венгерское ведомство по атомной энергии выдало разрешения на заливку первого бетона и строительство зданий ядерного острова энергоблока №5", - говорится в сообщении.
Начало работ запланировано на февраль 2026 года, отмечает "Росатом
".
"Лицензии, выданные в дополнение к основной лицензии 2022 года, подтверждают соответствие проекта строгим международным, европейским и национальным требованиям ядерной безопасности... Получение разрешений позволяет приступить к полномасштабным работам по строительству, в том числе активной подготовке к заливке первого бетона, что считается стартом основного этапа сооружения энергоблока", - поясняет "Росатом".
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш
" расположена в 100 километрах от Будапешта
и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2
" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.
Лихачев рассказал о сотрудничестве России и КНР по строительству АЭС