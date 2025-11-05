https://1prime.ru/20251105/aes-864258210.html

Проект АЭС "Пакш-2" получил лицензию на начало строительства станции

Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии получил лицензию на начало строительства станции, сообщил в среду "Росатом". | 05.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии получил лицензию на начало строительства станции, сообщил в среду "Росатом". "Венгерское ведомство по атомной энергии выдало разрешения на заливку первого бетона и строительство зданий ядерного острова энергоблока №5", - говорится в сообщении.Начало работ запланировано на февраль 2026 года, отмечает "Росатом"."Лицензии, выданные в дополнение к основной лицензии 2022 года, подтверждают соответствие проекта строгим международным, европейским и национальным требованиям ядерной безопасности... Получение разрешений позволяет приступить к полномасштабным работам по строительству, в том числе активной подготовке к заливке первого бетона, что считается стартом основного этапа сооружения энергоблока", - поясняет "Росатом".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.

