Афганская авиакомпания будет экспортировать товары по бросовым тарифам
Афганская авиакомпания будет экспортировать товары по бросовым тарифам
2025-11-05T16:27+0300
бизнес
мировая экономика
афганистан
сша
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines будет перевозить экспортные и импортные товары, в том числе фрукты и сухофрукты, по демпинговым ценам - поручение заняться товарным извозом компания получила на заседании правительства Афганистана под председательством вице-премьера по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара. "Авиакомпании Ariana Afghan Airlines поручено перевозить экспортные грузы по воздуху по тарифу 1 доллар США за 1 килограмм, а импортные грузы - по 80 центов за килограмм", - сообщает канцелярия вице-премьера. Помимо этого министерствам финансов, транспорта и гражданской авиации Афганистана предписано предоставить авиакомпании скидку в размере 90% на соответствующие сборы и пошлины. В настоящее время Ariana не располагает грузовым летным парком. По данным канцелярии, в этой связи авиакомпании поручено в кратчайшие сроки приобрести грузовой самолет.
афганистан
сша
