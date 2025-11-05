https://1prime.ru/20251105/afganistan-864249987.html

Афганская авиакомпания будет экспортировать товары по бросовым тарифам

Афганская авиакомпания будет экспортировать товары по бросовым тарифам - 05.11.2025, ПРАЙМ

Афганская авиакомпания будет экспортировать товары по бросовым тарифам

Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines будет перевозить экспортные и импортные товары, в том числе фрукты и сухофрукты, по демпинговым... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T16:27+0300

2025-11-05T16:27+0300

2025-11-05T16:27+0300

бизнес

мировая экономика

афганистан

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/71/840397127_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_6c9e6f207586398671c4d5effd499fce.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines будет перевозить экспортные и импортные товары, в том числе фрукты и сухофрукты, по демпинговым ценам - поручение заняться товарным извозом компания получила на заседании правительства Афганистана под председательством вице-премьера по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара. "Авиакомпании Ariana Afghan Airlines поручено перевозить экспортные грузы по воздуху по тарифу 1 доллар США за 1 килограмм, а импортные грузы - по 80 центов за килограмм", - сообщает канцелярия вице-премьера. Помимо этого министерствам финансов, транспорта и гражданской авиации Афганистана предписано предоставить авиакомпании скидку в размере 90% на соответствующие сборы и пошлины. В настоящее время Ariana не располагает грузовым летным парком. По данным канцелярии, в этой связи авиакомпании поручено в кратчайшие сроки приобрести грузовой самолет.

https://1prime.ru/20251104/kandagar-864226978.html

афганистан

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, афганистан, сша