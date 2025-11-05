Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Афганская авиакомпания будет экспортировать товары по бросовым тарифам - 05.11.2025, ПРАЙМ
Афганская авиакомпания будет экспортировать товары по бросовым тарифам
Афганская авиакомпания будет экспортировать товары по бросовым тарифам - 05.11.2025, ПРАЙМ
Афганская авиакомпания будет экспортировать товары по бросовым тарифам
Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines будет перевозить экспортные и импортные товары, в том числе фрукты и сухофрукты, по демпинговым... | 05.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines будет перевозить экспортные и импортные товары, в том числе фрукты и сухофрукты, по демпинговым ценам - поручение заняться товарным извозом компания получила на заседании правительства Афганистана под председательством вице-премьера по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара. "Авиакомпании Ariana Afghan Airlines поручено перевозить экспортные грузы по воздуху по тарифу 1 доллар США за 1 килограмм, а импортные грузы - по 80 центов за килограмм", - сообщает канцелярия вице-премьера. Помимо этого министерствам финансов, транспорта и гражданской авиации Афганистана предписано предоставить авиакомпании скидку в размере 90% на соответствующие сборы и пошлины. В настоящее время Ariana не располагает грузовым летным парком. По данным канцелярии, в этой связи авиакомпании поручено в кратчайшие сроки приобрести грузовой самолет.
бизнес, мировая экономика, афганистан, сша
Бизнес, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, США
16:27 05.11.2025
 
Афганская авиакомпания будет экспортировать товары по бросовым тарифам

Ariana Afghan Airlines будет перевозить экспортные и импортные товары по демпинговым ценам

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines будет перевозить экспортные и импортные товары, в том числе фрукты и сухофрукты, по демпинговым ценам - поручение заняться товарным извозом компания получила на заседании правительства Афганистана под председательством вице-премьера по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара.
"Авиакомпании Ariana Afghan Airlines поручено перевозить экспортные грузы по воздуху по тарифу 1 доллар США за 1 килограмм, а импортные грузы - по 80 центов за килограмм", - сообщает канцелярия вице-премьера.
Помимо этого министерствам финансов, транспорта и гражданской авиации Афганистана предписано предоставить авиакомпании скидку в размере 90% на соответствующие сборы и пошлины.
В настоящее время Ariana не располагает грузовым летным парком. По данным канцелярии, в этой связи авиакомпании поручено в кратчайшие сроки приобрести грузовой самолет.
