Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Акроне" рекомендовали к выплате дивиденды в 189 рублей на акцию - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/akron-864255155.html
В "Акроне" рекомендовали к выплате дивиденды в 189 рублей на акцию
В "Акроне" рекомендовали к выплате дивиденды в 189 рублей на акцию - 05.11.2025, ПРАЙМ
В "Акроне" рекомендовали к выплате дивиденды в 189 рублей на акцию
В совете директоров группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, рекомендовали к выплате дивиденды по итогам девяти... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T17:46+0300
2025-11-05T17:46+0300
экономика
бизнес
акрон
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_a270ef16d0679b474c93a3dcbcd4f510.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В совете директоров группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, рекомендовали к выплате дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере 189 рублей на акцию, сообщается в материалах компании. Согласно сообщению, прошло заседание комитета совета директоров по корпоративному управлению и устойчивому развитию компании. Повестка заседания включала в том числе вопросы о рекомендациях по выплате дивидендов группы "Акрон". В числе решений, принятых комитетом, значится рекомендовать совету директоров "одобрить выплату (объявление) дивидендов ПАО "Акрон" по результатам девяти месяцев 2025 года". "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Акрон" 28 ноября 2025 года принять следующие решения: выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "Акрон" по результатам девяти месяцев 2025 года в денежной форме в размере 189 (Сто восемьдесят девять) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится также в сообщении Дату, на которую определяются лица, имеющие право получить дивиденды, предложено установить на 9 декабря 2025 года. В мае этого года акционеры ПАО "Акрон" утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 427 рублей на одну обыкновенную акцию. Чистая прибыль по МСФО группы "Акрон" за первое полугодие этого года выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,235 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20251103/aktsii-864179833.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/89/840588916_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_6cbd52dff30a3da84de338ba3ef8cdf5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, акрон
Экономика, Бизнес, Акрон
17:46 05.11.2025
 
В "Акроне" рекомендовали к выплате дивиденды в 189 рублей на акцию

Совет директоров «Акрона» рекомендовал выплатить дивиденды в 189 рублей на акцию

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В совете директоров группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, рекомендовали к выплате дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере 189 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.
Согласно сообщению, прошло заседание комитета совета директоров по корпоративному управлению и устойчивому развитию компании. Повестка заседания включала в том числе вопросы о рекомендациях по выплате дивидендов группы "Акрон".
В числе решений, принятых комитетом, значится рекомендовать совету директоров "одобрить выплату (объявление) дивидендов ПАО "Акрон" по результатам девяти месяцев 2025 года".
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Акрон" 28 ноября 2025 года принять следующие решения: выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "Акрон" по результатам девяти месяцев 2025 года в денежной форме в размере 189 (Сто восемьдесят девять) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится также в сообщении
Дату, на которую определяются лица, имеющие право получить дивиденды, предложено установить на 9 декабря 2025 года.
В мае этого года акционеры ПАО "Акрон" утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 427 рублей на одну обыкновенную акцию.
Чистая прибыль по МСФО группы "Акрон" за первое полугодие этого года выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,235 миллиарда рублей.
Аналитики "Цифра брокер" выбрали ТОП-дивидендных акций на ноябрь
3 ноября, 10:16
 
ЭкономикаБизнесАкрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала