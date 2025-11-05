В "Акроне" рекомендовали к выплате дивиденды в 189 рублей на акцию

https://1prime.ru/20251105/akron-864255155.html
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В совете директоров группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, рекомендовали к выплате дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере 189 рублей на акцию, сообщается в материалах компании. Согласно сообщению, прошло заседание комитета совета директоров по корпоративному управлению и устойчивому развитию компании. Повестка заседания включала в том числе вопросы о рекомендациях по выплате дивидендов группы "Акрон". В числе решений, принятых комитетом, значится рекомендовать совету директоров "одобрить выплату (объявление) дивидендов ПАО "Акрон" по результатам девяти месяцев 2025 года". "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Акрон" 28 ноября 2025 года принять следующие решения: выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "Акрон" по результатам девяти месяцев 2025 года в денежной форме в размере 189 (Сто восемьдесят девять) рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится также в сообщении Дату, на которую определяются лица, имеющие право получить дивиденды, предложено установить на 9 декабря 2025 года. В мае этого года акционеры ПАО "Акрон" утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 427 рублей на одну обыкновенную акцию. Чистая прибыль по МСФО группы "Акрон" за первое полугодие этого года выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,235 миллиарда рублей.
