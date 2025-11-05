https://1prime.ru/20251105/aktivy-864264215.html

В Бельгии отказались комментировать упрощение правил размораживания активов

БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Пресс-служба минфина Бельгии заявила РИА Новости, что не может комментировать упрощение правил размораживания активов россиян, поскольку закон этого не позволяет. Накануне финансовый источник в Брюсселе подтвердил РИА Новости, что разморозка активов российских инвесторов в депозитариях ЕС теперь возможна без разрешения Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC). "Действующее законодательство не позволяет нам ответить на эти вопросы", - ответили в пресс-службе минфина Бельгии на просьбу прокомментировать эти изменения. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

