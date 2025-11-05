https://1prime.ru/20251105/alma-ata-864246400.html
Аэропорт Алма-Аты перенес часть авиарейсов из-за непогоды
бизнес
алма-ата
воздушный транспорт
казахстан
АСТАНА, 5 ноя - ПРАЙМ. Часть авиарейсов на вылет из Алма-Аты перенесена на более позднее время, в городе снегопад, сообщили РИА Новости в пресс-службе казахстанской воздушной гавани. "В связи со сложными метеоусловиями часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме – принимаются меры для минимизации задержек. Безопасность пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что пассажирам рекомендовано заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта.
