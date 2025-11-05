Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Алма-Аты перенес часть авиарейсов из-за непогоды - 05.11.2025
Аэропорт Алма-Аты перенес часть авиарейсов из-за непогоды
2025-11-05T15:02+0300
2025-11-05T15:02+0300
бизнес
алма-ата
воздушный транспорт
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg
АСТАНА, 5 ноя - ПРАЙМ. Часть авиарейсов на вылет из Алма-Аты перенесена на более позднее время, в городе снегопад, сообщили РИА Новости в пресс-службе казахстанской воздушной гавани. "В связи со сложными метеоусловиями часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме – принимаются меры для минимизации задержек. Безопасность пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что пассажирам рекомендовано заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта.
алма-ата
казахстан
15:02 05.11.2025
 
Аэропорт Алма-Аты перенес часть авиарейсов из-за непогоды

Самолет в небе
Самолет в небе
Самолет в небе. Архивное фото
АСТАНА, 5 ноя - ПРАЙМ. Часть авиарейсов на вылет из Алма-Аты перенесена на более позднее время, в городе снегопад, сообщили РИА Новости в пресс-службе казахстанской воздушной гавани.
"В связи со сложными метеоусловиями часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме – принимаются меры для минимизации задержек. Безопасность пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пассажирам рекомендовано заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта.
 
