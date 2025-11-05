Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик рассказал, что ждет США в случае прекращения помощи Украине - 05.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251105/analitik-864232338.html
Растущее военное превосходство России на украинском направлении вынуждает США пересматривать свою линию поддержки Киева, однако даже в случае прекращения... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T05:45+0300
2025-11-05T05:45+0300
АНКАРА, 5 ноя – ПРАЙМ. Растущее военное превосходство России на украинском направлении вынуждает США пересматривать свою линию поддержки Киева, однако даже в случае прекращения американской помощи конфликт не близок к завершению, такое мнение высказал РИА Новости турецкий политический аналитик и писатель Умур Тугай Юджель. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон не рассматривает вопрос о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. "Определённо, война не закончится, даже если США объявят о прекращении всей помощи. Большинство европейских лидеров заинтересованы в продолжении конфликта. Однако сокращение американской поддержки вызовет отчаяние на Украине и ещё больше ухудшит положение страны", — подчеркнул Юджель. Аналитик отметил, что при оценке отношения Запада к конфликту на Украине и к России необходимо различать позиции США и ведущих европейских государств. По его словам, в американском политическом истеблишменте Россию и президента Владимира Путина воспринимают как сильного, равного и потенциально партнёрского игрока. В то же время, как указал эксперт, Великобритания, Германия и Франция не считают Москву равным партнёром и исходят из "необходимости её ослабления". "Растущие возможности и военное превосходство России на поле боя постепенно отталкивают США от оказания дальнейшей поддержки Украине", - подчеркнул аналитик. Он добавил, что, по его наблюдениям, британские и континентально-европейские элиты по-прежнему опираются на идеологизированные представления о конфликте, не основанные на реальных данных. Подобные взгляды, отметил аналитик, питают иллюзии о возможности поражения России и даже о якобы существующей угрозе "российского захвата" Европы. Лидеры европейских стран ощущают страх, но не могут признать победу президента России Владимира Путина в конфликте на Украине, заявил во вторник колумнист турецкой проправительственной газеты Turkiye Акиф Бюльбюль.
05:45 05.11.2025
 
Аналитик рассказал, что ждет США в случае прекращения помощи Украине

Аналитик Юджель: превосходство России вынуждает США пересмотреть поддержку Киева

АНКАРА, 5 ноя – ПРАЙМ. Растущее военное превосходство России на украинском направлении вынуждает США пересматривать свою линию поддержки Киева, однако даже в случае прекращения американской помощи конфликт не близок к завершению, такое мнение высказал РИА Новости турецкий политический аналитик и писатель Умур Тугай Юджель.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон не рассматривает вопрос о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.
"Определённо, война не закончится, даже если США объявят о прекращении всей помощи. Большинство европейских лидеров заинтересованы в продолжении конфликта. Однако сокращение американской поддержки вызовет отчаяние на Украине и ещё больше ухудшит положение страны", — подчеркнул Юджель.
Аналитик отметил, что при оценке отношения Запада к конфликту на Украине и к России необходимо различать позиции США и ведущих европейских государств.
По его словам, в американском политическом истеблишменте Россию и президента Владимира Путина воспринимают как сильного, равного и потенциально партнёрского игрока. В то же время, как указал эксперт, Великобритания, Германия и Франция не считают Москву равным партнёром и исходят из "необходимости её ослабления".
"Растущие возможности и военное превосходство России на поле боя постепенно отталкивают США от оказания дальнейшей поддержки Украине", - подчеркнул аналитик.
Он добавил, что, по его наблюдениям, британские и континентально-европейские элиты по-прежнему опираются на идеологизированные представления о конфликте, не основанные на реальных данных. Подобные взгляды, отметил аналитик, питают иллюзии о возможности поражения России и даже о якобы существующей угрозе "российского захвата" Европы.
Лидеры европейских стран ощущают страх, но не могут признать победу президента России Владимира Путина в конфликте на Украине, заявил во вторник колумнист турецкой проправительственной газеты Turkiye Акиф Бюльбюль.
 
