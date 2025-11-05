https://1prime.ru/20251105/analitik-864232338.html

Аналитик рассказал, что ждет США в случае прекращения помощи Украине

Аналитик рассказал, что ждет США в случае прекращения помощи Украине - 05.11.2025, ПРАЙМ

Аналитик рассказал, что ждет США в случае прекращения помощи Украине

Растущее военное превосходство России на украинском направлении вынуждает США пересматривать свою линию поддержки Киева, однако даже в случае прекращения... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T05:45+0300

2025-11-05T05:45+0300

2025-11-05T05:45+0300

россия

экономика

мировая экономика

сша

украина

киев

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864232338.jpg?1762310744

АНКАРА, 5 ноя – ПРАЙМ. Растущее военное превосходство России на украинском направлении вынуждает США пересматривать свою линию поддержки Киева, однако даже в случае прекращения американской помощи конфликт не близок к завершению, такое мнение высказал РИА Новости турецкий политический аналитик и писатель Умур Тугай Юджель. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон не рассматривает вопрос о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. "Определённо, война не закончится, даже если США объявят о прекращении всей помощи. Большинство европейских лидеров заинтересованы в продолжении конфликта. Однако сокращение американской поддержки вызовет отчаяние на Украине и ещё больше ухудшит положение страны", — подчеркнул Юджель. Аналитик отметил, что при оценке отношения Запада к конфликту на Украине и к России необходимо различать позиции США и ведущих европейских государств. По его словам, в американском политическом истеблишменте Россию и президента Владимира Путина воспринимают как сильного, равного и потенциально партнёрского игрока. В то же время, как указал эксперт, Великобритания, Германия и Франция не считают Москву равным партнёром и исходят из "необходимости её ослабления". "Растущие возможности и военное превосходство России на поле боя постепенно отталкивают США от оказания дальнейшей поддержки Украине", - подчеркнул аналитик. Он добавил, что, по его наблюдениям, британские и континентально-европейские элиты по-прежнему опираются на идеологизированные представления о конфликте, не основанные на реальных данных. Подобные взгляды, отметил аналитик, питают иллюзии о возможности поражения России и даже о якобы существующей угрозе "российского захвата" Европы. Лидеры европейских стран ощущают страх, но не могут признать победу президента России Владимира Путина в конфликте на Украине, заявил во вторник колумнист турецкой проправительственной газеты Turkiye Акиф Бюльбюль.

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, украина, киев, владимир путин, дональд трамп