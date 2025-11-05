Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.11.2025
Продажи подержанных авто на Дальнем Востоке за год выросли на 11 процентов
Продажи подержанных авто на Дальнем Востоке за год выросли на 11 процентов - 05.11.2025, ПРАЙМ
Продажи подержанных авто на Дальнем Востоке за год выросли на 11 процентов
Продажи автомобилей с пробегом на Дальнем Востоке за год выросли на 11%, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". | 05.11.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи автомобилей с пробегом на Дальнем Востоке за год выросли на 11%, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "Спрос на автомобили с пробегом в октябре показывает рекорды с начала года. Рост продаж к октябрю прошлого года составил — 11%, к сентябрю — 6%. Второй месяц подряд держится положительная динамика по количеству сделок к прошлому году", - говорится в сообщении. Число объявлений о продаже б/у автомобилей на "Дроме" выросло на 35% за год. В октябре было представлено более 155 тысяч предложений со средней ценой 1,3 миллиона рублей, хотя медиана цены снизилась до 982 тысяч рублей. Среди сотни самых популярных моделей 13 продемонстрировали рост продаж более 20% за месяц. В октябре наиболее заметный рост сделок показали Toyota Kluger V, Toyota Belta, Honda Freed Spike, Honda HR-V, Nissan Serena, Toyota Town Ace, Toyota Allion, Lexus RX350 и X570 и другие. Продажи китайских автомобилей с пробегом выросли в 2,3 раза за год, но в сентябре упали на 8%, составив 1,5% рынка. В топ-5 популярных моделей октября вошли Changan UNI-T, Geely Tugella, Haval Dargo, Geely Monjaro и Chery Tiggo 7 Pro Max (23% от всех китайских б/у авто), несмотря на падение продаж Changan (-13%) и Monjaro (-40%). Немецкие автомобили с пробегом показали годовой рост спроса на 52% и месячный рост на 15%, занимая 3% рынка на Дальнем Востоке. Лидируют Mercedes-Benz C, BMW 3, BMW X5, Mercedes-Benz E и S-Class (30% от всех немецких б/у авто на Дальнем Востоке). За год продажи корейских автомобилей с пробегом выросли на 24%, а за месяц — на 5%. Лидирующие позиции по-прежнему занимают Hyundai Solaris и Creta, SsangYong Istana, Kia Rio и Sportage, составляя 32% от всех сделок с корейскими авто. Общая доля корейских автомобилей на рынке пробежных машин составляет 1,5%. Японские автомобили с пробегом составляют 89% вторичного рынка Дальнего Востока. В октябре их продажи выросли на 6% к сентябрю и 11% к прошлому году. Лидирует Honda Fit, за ней следуют Toyota Land Cruiser Prado (рост месячных продаж на 40% за год) и Corolla Fielder. Автомобили с пробегом европейских и американских брендов показали рост продаж на 8% за год и 7% к сентябрю, доля продаж которых составляет 32%, включая лидеров Ford Focus, Chevrolet Cruze и Renault Logan. Подержанные отечественные автомобили демонстрируют наименьший рост в 5% к сентябрю и падение на 3% к октябрю 2024 года. Они занимают 4% вторичного рынка Дальнего Востока. Лидеры продаж – модели Lada: "семерка", 4x4 2121 "Нива", "шестерка", а также УАЗ "буханка" и 3151. "Приора" и "Гранта", популярные в России, на Дальнем Востоке лишь на восьмом и девятом местах.
10:39 05.11.2025
 
Продажи подержанных авто на Дальнем Востоке за год выросли на 11 процентов

Продажи автомобилей с пробегом на Дальнем Востоке за год выросли на 11%

