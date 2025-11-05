https://1prime.ru/20251105/banki-864231324.html
Банки в сентябре снизили средний лимит по новым кредитным картам
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в сентябре снизили средний лимит по новым кредитным картам до 86 тысяч рублей - настолько низким он последний раз был в начале 2023 года, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Скоринг бюро".
Средний лимит по кредитным картам за год сократился на 21%, а за месяц - на 17%, составив всего 86,1 тысячи рублей.
"По итогам сентября кредитные карты ведут себя аномально – столь резких изменений в части среднего чека не наблюдалось уже довольно давно. Подобная величина была в последний раз почти три года назад – в начале 2023 года, когда показатель отмечался на уровне 84-85 тысячи рублей", - прокомментировал генеральный директор компании Олег Лагуткин.
Подобное резкое снижение показателя в сентябре отмечается практически у всех, скорее всего банки в условиях ограниченности ресурсов и отчасти спроса могли переключить своё внимание на иные, более доходные в текущий период времени виды кредитования, например, рынок автомобильного кредитования, предполагают в бюро.
В результате объем новой задолженности по кредиткам рухнул на четверть за месяц и в два с половиной раза за год, до 85,4 миллиарда рублей.
