https://1prime.ru/20251105/belgiya-864273203.html

Посольство России заявило о готовности к разговору о дронах с Бельгией

Посольство России заявило о готовности к разговору о дронах с Бельгией - 05.11.2025, ПРАЙМ

Посольство России заявило о готовности к разговору о дронах с Бельгией

Российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии вокруг дронов заявило телеканалу VRT о готовности РФ к профессиональному разговору без разжигания... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T23:42+0300

2025-11-05T23:42+0300

2025-11-05T23:42+0300

политика

бизнес

россия

общество

рф

бельгия

брюссель

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_0f9fa790602ab063650398aedb013f76.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии вокруг дронов заявило телеканалу VRT о готовности РФ к профессиональному разговору без разжигания страстей. Ранее в среду VRT со ссылкой на источники сообщил, что бельгийские службы безопасности обвиняют РФ в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны. Позже посольство РФ заявило, что Россия не имеет к этим дронам никакого отношения. "В любом случае единственно правильной моделью поведения в подобных ситуациях должно быть не разжигание страстей и не "мегафонная" дипломатия, а налаживание контактов и взаимодействия по линии профильных ведомств. Если это потребуется, Россия к такому профессиональному разговору готова", - сказали в дипмиссии. Во вторник около 20.00 по местному времени (22.00 мск) международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате дронов информации нет. Три больших дрона были замечены 1 и 2 ноября над бельгийской военной базой Кляйне-Брогель. Ранее глава минобороны Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября Франкен сообщал, что около 15 беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн. Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.

https://1prime.ru/20251101/belgiya-864135635.html

рф

бельгия

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф, бельгия, брюссель