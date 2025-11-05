Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство России заявило о готовности к разговору о дронах с Бельгией
Политика
Посольство России заявило о готовности к разговору о дронах с Бельгией
2025-11-05T23:42+0300
2025-11-05T23:42+0300
политика
бизнес
россия
общество
рф
бельгия
брюссель
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии вокруг дронов заявило телеканалу VRT о готовности РФ к профессиональному разговору без разжигания страстей. Ранее в среду VRT со ссылкой на источники сообщил, что бельгийские службы безопасности обвиняют РФ в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны. Позже посольство РФ заявило, что Россия не имеет к этим дронам никакого отношения. "В любом случае единственно правильной моделью поведения в подобных ситуациях должно быть не разжигание страстей и не "мегафонная" дипломатия, а налаживание контактов и взаимодействия по линии профильных ведомств. Если это потребуется, Россия к такому профессиональному разговору готова", - сказали в дипмиссии. Во вторник около 20.00 по местному времени (22.00 мск) международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате дронов информации нет. Три больших дрона были замечены 1 и 2 ноября над бельгийской военной базой Кляйне-Брогель. Ранее глава минобороны Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября Франкен сообщал, что около 15 беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн. Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
https://1prime.ru/20251101/belgiya-864135635.html
рф
бельгия
брюссель
бизнес, россия, общество , рф, бельгия, брюссель
Политика, Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, БЕЛЬГИЯ, Брюссель
23:42 05.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Гент
Города мира. Гент - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Города мира. Гент. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии вокруг дронов заявило телеканалу VRT о готовности РФ к профессиональному разговору без разжигания страстей.
Ранее в среду VRT со ссылкой на источники сообщил, что бельгийские службы безопасности обвиняют РФ в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны. Позже посольство РФ заявило, что Россия не имеет к этим дронам никакого отношения.
"В любом случае единственно правильной моделью поведения в подобных ситуациях должно быть не разжигание страстей и не "мегафонная" дипломатия, а налаживание контактов и взаимодействия по линии профильных ведомств. Если это потребуется, Россия к такому профессиональному разговору готова", - сказали в дипмиссии.
Во вторник около 20.00 по местному времени (22.00 мск) международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате дронов информации нет.
Три больших дрона были замечены 1 и 2 ноября над бельгийской военной базой Кляйне-Брогель. Ранее глава минобороны Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября Франкен сообщал, что около 15 беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
"Запустят в Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети
1 ноября, 17:46
 
