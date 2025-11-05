https://1prime.ru/20251105/belgiya-864273394.html

Бельгия рассматривает применение четвертой статьи Устава НАТО из-за дронов

Бельгия рассматривает применение четвертой статьи Устава НАТО из-за дронов - 05.11.2025, ПРАЙМ

Бельгия рассматривает применение четвертой статьи Устава НАТО из-за дронов

Бельгия рассматривает возможность активации четвертой статьи Устава НАТО из-за инцидентов с беспилотниками, заявил министр обороны страны Тео Франкен, сообщает... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T23:42+0300

2025-11-05T23:42+0300

2025-11-05T23:43+0300

в мире

бельгия

брюссель

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_0f9fa790602ab063650398aedb013f76.jpg

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Бельгия рассматривает возможность активации четвертой статьи Устава НАТО из-за инцидентов с беспилотниками, заявил министр обороны страны Тео Франкен, сообщает 7sur7."В ближайшие часы мы рассмотрим, можем ли активировать 4-ю статью НАТО", — подчеркнул он.По словам Франкена, дроны также были замечены возле военных баз Флореннес и Кляйне-Брогель, где базируется американское тактическое ядерное оружие.Министр отметил, что ситуация серьезная и требует быстрой реакции, но отказался делать предположения о виновниках.Во вторник около 20:00 по местному времени международный аэропорт Брюсселя, а также Льеж и Шарлеруа временно закрывались из-за дронов. Сообщалось о беспилотниках над базами Кляйне-Брогель и Флорен.Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности на 6 ноября.Военным приказали уничтожать беспилотники над базами, однако Франкен признал, что у ведомства "не хватает ресурсов". Пока ни один из дронов, замеченных в октябре и начале ноября, сбит не был.

https://1prime.ru/20251105/aktivy-864264215.html

https://1prime.ru/20251105/belgiya-864273203.html

бельгия

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, бельгия, брюссель, нато