Бельгия рассматривает применение четвертой статьи Устава НАТО из-за дронов - 05.11.2025
Бельгия рассматривает применение четвертой статьи Устава НАТО из-за дронов
Бельгия рассматривает применение четвертой статьи Устава НАТО из-за дронов
2025-11-05T23:42+0300
в мире
бельгия
брюссель
нато
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Бельгия рассматривает возможность активации четвертой статьи Устава НАТО из-за инцидентов с беспилотниками, заявил министр обороны страны Тео Франкен, сообщает 7sur7."В ближайшие часы мы рассмотрим, можем ли активировать 4-ю статью НАТО", — подчеркнул он.По словам Франкена, дроны также были замечены возле военных баз Флореннес и Кляйне-Брогель, где базируется американское тактическое ядерное оружие.Министр отметил, что ситуация серьезная и требует быстрой реакции, но отказался делать предположения о виновниках.Во вторник около 20:00 по местному времени международный аэропорт Брюсселя, а также Льеж и Шарлеруа временно закрывались из-за дронов. Сообщалось о беспилотниках над базами Кляйне-Брогель и Флорен.Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности на 6 ноября.Военным приказали уничтожать беспилотники над базами, однако Франкен признал, что у ведомства "не хватает ресурсов". Пока ни один из дронов, замеченных в октябре и начале ноября, сбит не был.
в мире, бельгия, брюссель, нато
В мире, БЕЛЬГИЯ, Брюссель, НАТО
23:42 05.11.2025 (обновлено: 23:43 05.11.2025)
 
Бельгия рассматривает применение четвертой статьи Устава НАТО из-за дронов

Министр обороны Бельгии заявил о намерении активировать четвертую статью НАТО

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Гент
Города мира. Гент - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Города мира. Гент. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Бельгия рассматривает возможность активации четвертой статьи Устава НАТО из-за инцидентов с беспилотниками, заявил министр обороны страны Тео Франкен, сообщает 7sur7.
"В ближайшие часы мы рассмотрим, можем ли активировать 4-ю статью НАТО", — подчеркнул он.
По словам Франкена, дроны также были замечены возле военных баз Флореннес и Кляйне-Брогель, где базируется американское тактическое ядерное оружие.
Министр отметил, что ситуация серьезная и требует быстрой реакции, но отказался делать предположения о виновниках.
Во вторник около 20:00 по местному времени международный аэропорт Брюсселя, а также Льеж и Шарлеруа временно закрывались из-за дронов. Сообщалось о беспилотниках над базами Кляйне-Брогель и Флорен.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности на 6 ноября.
Военным приказали уничтожать беспилотники над базами, однако Франкен признал, что у ведомства "не хватает ресурсов". Пока ни один из дронов, замеченных в октябре и начале ноября, сбит не был.
В миреБЕЛЬГИЯБрюссельНАТО
 
 
