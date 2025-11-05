Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоусов предложил начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251105/belousov-864253724.html
Белоусов предложил начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний
Белоусов предложил начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний - 05.11.2025, ПРАЙМ
Белоусов предложил начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T17:20+0300
2025-11-05T17:20+0300
политика
общество
россия
рф
андрей белоусов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021420_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_c74ee7d9af84f128fe5905cb8f6e22ac.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". "Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно", - сказал Белоусов.
https://1prime.ru/20251105/putin-864253261.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021420_322:0:2891:1927_1920x0_80_0_0_4af51b5274d37f56e746599bf19e6f00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, андрей белоусов
Политика, Общество , РОССИЯ, РФ, Андрей Белоусов
17:20 05.11.2025
 
Белоусов предложил начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний

Белоусов считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Андрей Белоусов. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля".
"Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно", - сказал Белоусов.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
17:16
 
ПолитикаОбществоРОССИЯРФАндрей Белоусов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала