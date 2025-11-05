https://1prime.ru/20251105/belousov-864253724.html

Белоусов предложил начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". | 05.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". "Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно", - сказал Белоусов.

