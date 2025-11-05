Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 05.11.2025
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются
Экономика, Рынок, Индексы, США, Дональд Трамп, Nasdaq Composite
15:44 05.11.2025
 
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Биржевые индексы США снижаются в ожидании статистики

© РИА Новости . Игорь Михалев
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в минусе в среду перед публикацией сведений о занятости в частном секторе США аналитической компанией Automatic Data Processing (ADP), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,01%, до 47 208 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,25%, до 25 510,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,15%, до 6 791,5 пункта.
В среду позднее ожидается публикация статистики. Аналитики ожидают, что число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 25 тысяч.
При этом в этот же день ожидается выступление президента США Дональда Трампа с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами, следует из расписания Белого дома.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Отсутствие финансирования государственных органов в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
 
