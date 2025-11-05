https://1prime.ru/20251105/birzha-864248181.html

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 05.11.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в минусе в среду перед публикацией сведений о занятости в частном секторе США аналитической компанией | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T15:44+0300

2025-11-05T15:44+0300

2025-11-05T15:44+0300

экономика

рынок

индексы

сша

дональд трамп

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861332279_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6fb69f822e4c08a1ca79fa3aeb024b88.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в минусе в среду перед публикацией сведений о занятости в частном секторе США аналитической компанией Automatic Data Processing (ADP), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,01%, до 47 208 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,25%, до 25 510,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,15%, до 6 791,5 пункта. В среду позднее ожидается публикация статистики. Аналитики ожидают, что число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 25 тысяч. При этом в этот же день ожидается выступление президента США Дональда Трампа с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами, следует из расписания Белого дома. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Отсутствие финансирования государственных органов в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, сша, дональд трамп, nasdaq composite