Биржи Европы закрылись в плюсе
Фондовые индексы Европы выросли после выхода данных по еврозоне и Великобритании
Биржа-закрытие
Биржа-закрытие. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в плюсе после публикации статистики по еврозоне и Великобритании, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,64% - до 9 777,08 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 8 074,23 пункта, немецкий DAX - на 0,42%, до 24 049,74 пункта.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 52,5 пункта с 51,2 пункта в сентябре. Предварительные данные предполагали показатель на уровне 52,2 пункта. PMI в сфере услуг увеличился до 53 пунктов с 51,3 пункта в сентябре, что также оказалось выше ожиданий.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, согласно окончательным данным, поднялся до самого высокого уровня за два года и пять месяцев и составил 53,9 пункта после 52 пунктов в сентябре, что оказалось чуть выше предварительной оценки. PMI в сфере услуг вырос до 54,6 пункта с 51,5 пункта в сентябре.
В то же время композитный PMI Франции снизился до 47,7 пункта с 48,1 пункта в сентябре, однако значение оказалось выше предварительной оценки. Индекс деловой активности страны в сфере услуг в октябре опустился до 48 пунктов с 48,5 пункта месяцем ранее.
Кроме того, ранее в среду вышла окончательная оценка композитного индекса деловой активности в Великобритании, согласно которой показатель в октябре вырос до 52,2 пункта с 50,1 пункта в сентябре, что выше предварительной оценки. В том числе в сфере услуг показатель поднялся до 52,3 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее.