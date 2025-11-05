Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись в плюсе - 05.11.2025
Биржи Европы закрылись в плюсе
Биржи Европы закрылись в плюсе - 05.11.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в плюсе после публикации статистики по еврозоне и Великобритании, следует из данных торгов. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T20:38+0300
2025-11-05T20:38+0300
экономика
рынок
индексы
великобритания
европа
германия
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в плюсе после публикации статистики по еврозоне и Великобритании, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,64% - до 9 777,08 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 8 074,23 пункта, немецкий DAX - на 0,42%, до 24 049,74 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 52,5 пункта с 51,2 пункта в сентябре. Предварительные данные предполагали показатель на уровне 52,2 пункта. PMI в сфере услуг увеличился до 53 пунктов с 51,3 пункта в сентябре, что также оказалось выше ожиданий. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, согласно окончательным данным, поднялся до самого высокого уровня за два года и пять месяцев и составил 53,9 пункта после 52 пунктов в сентябре, что оказалось чуть выше предварительной оценки. PMI в сфере услуг вырос до 54,6 пункта с 51,5 пункта в сентябре. В то же время композитный PMI Франции снизился до 47,7 пункта с 48,1 пункта в сентябре, однако значение оказалось выше предварительной оценки. Индекс деловой активности страны в сфере услуг в октябре опустился до 48 пунктов с 48,5 пункта месяцем ранее. Кроме того, ранее в среду вышла окончательная оценка композитного индекса деловой активности в Великобритании, согласно которой показатель в октябре вырос до 52,2 пункта с 50,1 пункта в сентябре, что выше предварительной оценки. В том числе в сфере услуг показатель поднялся до 52,3 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее.
https://1prime.ru/20251105/aktsii-864263599.html
великобритания
европа
германия
рынок, индексы, великобритания, европа, германия, dax
Экономика, Рынок, Индексы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, DAX
20:38 05.11.2025
 
Биржи Европы закрылись в плюсе

Фондовые индексы Европы выросли после выхода данных по еврозоне и Великобритании

© fotolia.com / AshDesignБиржа-закрытие
Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Биржа-закрытие. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в плюсе после публикации статистики по еврозоне и Великобритании, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,64% - до 9 777,08 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 8 074,23 пункта, немецкий DAX - на 0,42%, до 24 049,74 пункта.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 52,5 пункта с 51,2 пункта в сентябре. Предварительные данные предполагали показатель на уровне 52,2 пункта. PMI в сфере услуг увеличился до 53 пунктов с 51,3 пункта в сентябре, что также оказалось выше ожиданий.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, согласно окончательным данным, поднялся до самого высокого уровня за два года и пять месяцев и составил 53,9 пункта после 52 пунктов в сентябре, что оказалось чуть выше предварительной оценки. PMI в сфере услуг вырос до 54,6 пункта с 51,5 пункта в сентябре.
В то же время композитный PMI Франции снизился до 47,7 пункта с 48,1 пункта в сентябре, однако значение оказалось выше предварительной оценки. Индекс деловой активности страны в сфере услуг в октябре опустился до 48 пунктов с 48,5 пункта месяцем ранее.
Кроме того, ранее в среду вышла окончательная оценка композитного индекса деловой активности в Великобритании, согласно которой показатель в октябре вырос до 52,2 пункта с 50,1 пункта в сентябре, что выше предварительной оценки. В том числе в сфере услуг показатель поднялся до 52,3 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Российский рынок акций снизился в среду на 1%
