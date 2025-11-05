Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биткоин дешевеет на 4,5 процента - 05.11.2025
Биткоин дешевеет на 4,5 процента
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду утром опускается на 4,5%, находясь в минусе третий день подряд, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.59 мск дешевел на 4,48% за сутки - до 101 964 долларов. Суммарно по итогам двух предыдущих дней стоимость биткоина снизилась на 8,2%, при этом во вторник котировки опускались ниже отметки в 100 тысяч долларов впервые с 23 июня. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 4,49% - в среднем до 101 947,07 доллара. Динамика также приводится за сутки. "Снижение стоимости биткоина до минимума июня отражает то, что структура рынка все еще борется с психологическим давлением после масштабного падения в октябре, которое основательно изменило то, как участники рынка относятся к преобладающей нисходящей тенденции", - цитирует агентство Блумберг директора отдела исследований Cumberland Labs Криса Ньюхауса (Chris Newhouse).
08:30 05.11.2025
 
Биткоин дешевеет на 4,5 процента

Биткоин дешевеет на 4,5%, его стоимость снижается третий день

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
Золото и биткоин
Золото и биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
