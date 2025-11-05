https://1prime.ru/20251105/bmw--864237981.html

Чистая прибыль BMW в январе-сентябре снизилась на семь процентов

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в январе-сентябре 2025 года уменьшилась на 6,8% в годовом выражении и составила 5,712 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию снизилась до 8,97 евро с 9,21 евро годом ранее. Выручка уменьшилась на 5,6% к уровню аналогичного периода прошлого года - до 99,999 миллиарда евро. Поставки автомобилей за девять месяцев выросли на 2,4% к аналогичному периоду прошлого года и составили 1 795 734 единицы, из которых на марку BMW приходится 1 585 382 машины, что лишь на 0,1% выше прошлогоднего уровня. Поставки Mini выросли на 23,7%, до 206 252 машин, а Rolls-Royce – на 3,3%, до 4 100 автомобилей. По итогам третьего квартала чистая прибыль компании выросла в 3,6 раза в годовом выражении - до 1,697 миллиарда евро, прибыль в пересчете на акцию - до 2,74 евро с 0,64 евро в третьем квартале прошлого года. Квартальная выручка в годовом выражении сократилась на 0,3% - до 32,314 миллиарда евро. В третьем квартале компания увеличила поставки автомобилей клиентам на 8,7%, до 588 140 машин. Показатель бренда BMW вырос на 5,6%, до 514 422 машин, Mini - на 37,5%, до 72 414 единиц, Rolls-Royce - на 13,3%, до 1 304 автомобиля. Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. По состоянию на конец 2024 года штат компании составлял 159 104 сотрудника.

