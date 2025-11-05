https://1prime.ru/20251105/bolshinstvo-864230167.html

Большинство рейсов аэропорта Вашингтона задержаны, некоторые отменены

Большинство рейсов аэропорта Вашингтона задержаны, некоторые отменены

2025-11-05T03:32+0300

ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Большинство рейсов столичного американского аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне задержаны, некоторые отменены из-за нехватки авиадиспетчеров, вызванной затяжным шатдауном правительства США, в самом воздушном хабе сократилось число пассажиров, передает корреспондент РИА Новости. Согласно информации с электронного табло аэропорта, задержана большая часть рейсов как на взлет, так и на посадку. При этом вылеты по расписанию остаются подтверждены лишь у незначительного числа рейсов. На пунктах проверки документов и досмотра полностью отсутствуют очереди, стойки контроля пустуют, часть из них закрыта из-за отсутствия прибывающих пассажиров. Сотрудники контроля в беседе с РИА Новости подтверждают, что спад вызван последствиями шатдауна. В самом аэропорту в вечерние часы вторника наблюдается меньшее число людей по сравнению с обычным временем на рабочей неделе. Работники кафе и магазинов в зоне посадки признаются, что число вылетающих в настоящее время сократилось. "В понедельник и вторник здесь сейчас немного тихо. Обычно здесь загружено до семи вечера", - рассказал агентству управляющий одного из заведений общепита. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что сфера туризма США потеряла уже 4 миллиарда долларов из-за продолжающегося шатдауна правительства. Министр транспорта США Шон Даффи также во вторник предупредил, что через неделю в организации американских авиаперевозок начнется массовый хаос, если шатдаун затянется. По словам Даффи, страну ждут массовые отмены и задержки рейсов, а также закрытие отдельных частей воздушного пространства из-за нехватки авиадиспетчеров.

