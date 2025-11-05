https://1prime.ru/20251105/bpla--864240483.html

При атаке БПЛА под Ярославлем получили повреждения нефтеперегонные станции

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Нефтеперегонные станции в двух округах Ярославской области незначительно повреждены в результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Евраев в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящее время последствия локализованы.

