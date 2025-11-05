https://1prime.ru/20251105/bpla--864240483.html
При атаке БПЛА под Ярославлем получили повреждения нефтеперегонные станции
При атаке БПЛА под Ярославлем получили повреждения нефтеперегонные станции - 05.11.2025, ПРАЙМ
При атаке БПЛА под Ярославлем получили повреждения нефтеперегонные станции
Нефтеперегонные станции в двух округах Ярославской области незначительно повреждены в результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона,... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T12:20+0300
2025-11-05T12:20+0300
2025-11-05T12:20+0300
энергетика
россия
ярославская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83611/03/836110373_0:53:3455:1996_1920x0_80_0_0_dbd3bb3516518efb0c8081268863d011.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Нефтеперегонные станции в двух округах Ярославской области незначительно повреждены в результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Евраев в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящее время последствия локализованы.
https://1prime.ru/20250925/aes-862786533.html
ярославская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83611/03/836110373_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_c9a94824f3f02ebe1f2619e6af5f691b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ярославская область
Энергетика, РОССИЯ, Ярославская область
При атаке БПЛА под Ярославлем получили повреждения нефтеперегонные станции
Нефтеперегонные станции незначительно повреждены при атаке БПЛА в Ярославской области