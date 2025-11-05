Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
При атаке БПЛА под Ярославлем получили повреждения нефтеперегонные станции - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251105/bpla--864240483.html
При атаке БПЛА под Ярославлем получили повреждения нефтеперегонные станции
При атаке БПЛА под Ярославлем получили повреждения нефтеперегонные станции - 05.11.2025, ПРАЙМ
При атаке БПЛА под Ярославлем получили повреждения нефтеперегонные станции
Нефтеперегонные станции в двух округах Ярославской области незначительно повреждены в результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона,... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T12:20+0300
2025-11-05T12:20+0300
энергетика
россия
ярославская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83611/03/836110373_0:53:3455:1996_1920x0_80_0_0_dbd3bb3516518efb0c8081268863d011.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Нефтеперегонные станции в двух округах Ярославской области незначительно повреждены в результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Евраев в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящее время последствия локализованы.
https://1prime.ru/20250925/aes-862786533.html
ярославская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83611/03/836110373_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_c9a94824f3f02ebe1f2619e6af5f691b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ярославская область
Энергетика, РОССИЯ, Ярославская область
12:20 05.11.2025
 
При атаке БПЛА под Ярославлем получили повреждения нефтеперегонные станции

Нефтеперегонные станции незначительно повреждены при атаке БПЛА в Ярославской области

Снаряд
Снаряд
Снаряд. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – ПРАЙМ. Нефтеперегонные станции в двух округах Ярославской области незначительно повреждены в результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время последствия локализованы.
Курская АЭС в Курчатове - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
В "Росатоме" прокомментировали атаки ВСУ на российские АЭС
25 сентября, 22:33
 
ЭнергетикаРОССИЯЯрославская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала