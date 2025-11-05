Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РЖД
00:17 05.11.2025 (обновлено: 01:26 05.11.2025)
 
Число грузовых вагонов на сети РЖД перестало расти

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Число грузовых вагонов на сети РЖД после достижения рекорда перестало расти и находится на уровне 1,4 миллиона единиц, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская.
"Общее количество сейчас на сети порядка 1,4 миллиона… Оно пока, можно сказать, в константе находится", - рассказала Магнушевская о количестве грузовых вагонов на сети.
Она напомнила, что РЖД вели и ведут работу с железнодорожными операторами в части решения вопроса с простаивающими вагонами на сети.
По данным Магнушевской, на путях общего пользования с начала года простаивает 227 тысяч грузовых вагонов, не задействованных в перевозочном процессе.
"То есть коллеги с этим работают, но у нас же, что все равно прибывают вагоны, часть списана, часть поступает на сеть. Общее количество, которое сейчас на сети, это 1 миллион 400 вагонов", - резюмировала она.
Магнушевская утвердительно ответила на вопрос, стало ли осенью на сеть поступать меньше грузовых вагонов, чем списываться.
"То есть, в принципе, снижение по поступлению в целом вагонного парка есть", - отметила замглавы РЖД.
 
Заголовок открываемого материала