https://1prime.ru/20251105/chislo-864227835.html

Число грузовых вагонов на сети РЖД перестало расти

Число грузовых вагонов на сети РЖД перестало расти - 05.11.2025, ПРАЙМ

Число грузовых вагонов на сети РЖД перестало расти

Число грузовых вагонов на сети РЖД после достижения рекорда перестало расти и находится на уровне 1,4 миллиона единиц, сообщила журналистам замгендиректора... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T00:17+0300

2025-11-05T00:17+0300

2025-11-05T01:26+0300

бизнес

россия

экономика

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864227835.jpg?1762295168

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Число грузовых вагонов на сети РЖД после достижения рекорда перестало расти и находится на уровне 1,4 миллиона единиц, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская. "Общее количество сейчас на сети порядка 1,4 миллиона… Оно пока, можно сказать, в константе находится", - рассказала Магнушевская о количестве грузовых вагонов на сети. Она напомнила, что РЖД вели и ведут работу с железнодорожными операторами в части решения вопроса с простаивающими вагонами на сети. По данным Магнушевской, на путях общего пользования с начала года простаивает 227 тысяч грузовых вагонов, не задействованных в перевозочном процессе. "То есть коллеги с этим работают, но у нас же, что все равно прибывают вагоны, часть списана, часть поступает на сеть. Общее количество, которое сейчас на сети, это 1 миллион 400 вагонов", - резюмировала она. Магнушевская утвердительно ответила на вопрос, стало ли осенью на сеть поступать меньше грузовых вагонов, чем списываться. "То есть, в принципе, снижение по поступлению в целом вагонного парка есть", - отметила замглавы РЖД.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ржд