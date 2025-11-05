Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме поддержали введение детских сим-карт - 05.11.2025
В Госдуме поддержали введение детских сим-карт
В Госдуме поддержали введение детских сим-карт - 05.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме поддержали введение детских сим-карт
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что поддерживает введение в... | 05.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что поддерживает введение в России детских сим-карт, по ее словам, их обладателям стоит предоставить бесплатный доступ к ряду интернет-сервисов, включая образовательные. Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Он отметил, что взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления. "Депутатская позиция абсолютно совпадает с позицией Минцифры РФ, мы смотрим в одну сторону. Неоднократно обсуждали эту тему, поэтому полностью поддерживаем. С точки зрения родительского сообщества, данное решение имеет особую значимость, так как сим-карта также будет помогать в определении местонахождения ребенка", - сказала Буцкая. Парламентарий добавила, что в любом законе есть "тонкости в исполнении". "Здесь очень важно, чтобы в детскую сим-карту было заложено много возможностей, в частности, в образовательной сфере. Например, при ее использовании можно предоставить расширенный доступ к бесплатным сервисам, который сохранялся бы даже при нулевом балансе", - отметила она. В качестве примера Буцкая привела возможность доступа к порталу "Госуслуги" и социальной сети "ВКонтакте". Она добавила, что аналогичный принцип можно распространить на региональные платформы, такие как портал "Мос.ру" в Москве. "Я думаю, что можно внутрь этой прекрасной идеи, детской сим-карты, положить что-то такое, что придаст ей еще большего веса и любви среди детей. Нам важно не только сделать так, чтобы родители не беспокоились, нам также важно сделать так, чтобы дети понимали, что у них есть такая детская сим-карта, поэтому они понимают, что они крутые, что у них есть какие-то дополнительные опции", - заключила она.
В Госдуме поддержали введение детских сим-карт

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что поддерживает введение в России детских сим-карт, по ее словам, их обладателям стоит предоставить бесплатный доступ к ряду интернет-сервисов, включая образовательные.
Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Он отметил, что взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
"Депутатская позиция абсолютно совпадает с позицией Минцифры РФ, мы смотрим в одну сторону. Неоднократно обсуждали эту тему, поэтому полностью поддерживаем. С точки зрения родительского сообщества, данное решение имеет особую значимость, так как сим-карта также будет помогать в определении местонахождения ребенка", - сказала Буцкая.
Парламентарий добавила, что в любом законе есть "тонкости в исполнении".
"Здесь очень важно, чтобы в детскую сим-карту было заложено много возможностей, в частности, в образовательной сфере. Например, при ее использовании можно предоставить расширенный доступ к бесплатным сервисам, который сохранялся бы даже при нулевом балансе", - отметила она.
В качестве примера Буцкая привела возможность доступа к порталу "Госуслуги" и социальной сети "ВКонтакте". Она добавила, что аналогичный принцип можно распространить на региональные платформы, такие как портал "Мос.ру" в Москве.
"Я думаю, что можно внутрь этой прекрасной идеи, детской сим-карты, положить что-то такое, что придаст ей еще большего веса и любви среди детей. Нам важно не только сделать так, чтобы родители не беспокоились, нам также важно сделать так, чтобы дети понимали, что у них есть такая детская сим-карта, поэтому они понимают, что они крутые, что у них есть какие-то дополнительные опции", - заключила она.
 
