Доллар дешевеет перед выходом статистики по макроэкономике США
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к другим мировым валютам в среду утром перед выходом статистических данных по макроэкономике США, которые учитывает Федеральная резервная система (ФРС) при проведении денежно-кредитной политики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.28 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1493 доллара с 1,1483 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 153,52 иены со 153,66 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,08% - до 100,13 пункта. Участники рынка позднее в среду ожидают публикацию данных аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) о занятости в США. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 25 тысяч. Помимо этого, макростатистику по США опубликует институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). По прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в сфере услуг страны в октябре вырос до 50,8% с уровня сентября в 50%. Макростатистические данные учитываются Федрезервом при принятии решений о монетарной политике. Традиционно стоимость национальной валюты растет при жесткой ДКП и снижается - при мягкой. Согласно данным CME Group, 73,9% аналитиков ждут понижения базовой ставки на предстоящем заседании регулятора в декабре на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. ФРС США по итогам октябрьского заседания второй раз подряд понизила базовую процентную на 25 базисных пунктов - до 3,75-4% годовых. Решение совпало с прогнозом аналитиков. В сентябре регулятор понизил ставку до 4-4,25% с 4,25-4,5%.
