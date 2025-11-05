Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дорожает к евро на статистике из США - 05.11.2025
Доллар дорожает к евро на статистике из США
Доллар дорожает к евро на статистике из США - 05.11.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро на статистике из США
Стоимость доллара перешла к росту по отношению к евро в среду вечером после публикации статистики о деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T18:18+0300
2025-11-05T18:19+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к росту по отношению к евро в среду вечером после публикации статистики о деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.10 мск курс евро к доллару опускался до 1,1476 доллара с 1,1483 доллара за евро, до публикации данных евро дорожал к американской валюте. Курс доллара к иене рос до 154,25 иены со 153,66 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,09% - до 100,3 пункта. Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре вырос сильнее ожиданий - до 52,4% с уровня сентября в 50%. Также в среду была опубликована статистика по занятости в стране. Как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, в то время как ожидался рост значения на 25 тысяч.
Экономика, Рынок, Торги, США
18:18 05.11.2025 (обновлено: 18:19 05.11.2025)
 
Доллар дорожает к евро на статистике из США

Доллар дорожает к евро после публикации статистики о деловой активности в США

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к росту по отношению к евро в среду вечером после публикации статистики о деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.10 мск курс евро к доллару опускался до 1,1476 доллара с 1,1483 доллара за евро, до публикации данных евро дорожал к американской валюте.
Курс доллара к иене рос до 154,25 иены со 153,66 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,09% - до 100,3 пункта.
Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре вырос сильнее ожиданий - до 52,4% с уровня сентября в 50%.
Также в среду была опубликована статистика по занятости в стране. Как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, в то время как ожидался рост значения на 25 тысяч.
