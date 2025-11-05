https://1prime.ru/20251105/dollar-864257700.html

Доллар дорожает к евро на статистике из США

Доллар дорожает к евро на статистике из США - 05.11.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к евро на статистике из США

Стоимость доллара перешла к росту по отношению к евро в среду вечером после публикации статистики о деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов. | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T18:18+0300

2025-11-05T18:18+0300

2025-11-05T18:19+0300

экономика

рынок

торги

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a85f9083b563c362e0595da3fa464bd1.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к росту по отношению к евро в среду вечером после публикации статистики о деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.10 мск курс евро к доллару опускался до 1,1476 доллара с 1,1483 доллара за евро, до публикации данных евро дорожал к американской валюте. Курс доллара к иене рос до 154,25 иены со 153,66 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,09% - до 100,3 пункта. Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в октябре вырос сильнее ожиданий - до 52,4% с уровня сентября в 50%. Также в среду была опубликована статистика по занятости в стране. Как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, в то время как ожидался рост значения на 25 тысяч.

https://1prime.ru/20251105/kurs-864256918.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша