ЕКА вывело на орбиту спутник Copernicus

ЕКА вывело на орбиту спутник Copernicus

2025-11-05T02:20+0300

ПАРИЖ, 5 ноя – ПРАЙМ. Европейское космическое агентство (ЕКА) успешно вывело на орбиту спутник радиолокационной визуализации Sentinel-1D в рамках миссии европейской мониторинговой службы по изменению климата Copernicus, сообщает организация. Спутник на орбиту вывела французская ракета-носитель Ariane 6. Запуск был произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане. "Ariane 6 вывела спутник Sentinel-1D службы Copernicus на орбиту, где он начнет свою удивительную жизнь, полную научных открытий", - сообщает ЕКА в соцсети X. Согласно информации на сайте компании Arianespace, старт ракеты-носителя состоялся во вторник в 18.02 по времени на космодроме Куру (в среду в 0.02 мск), а отделение космического аппарата произошло через 34 минуты после запуска. Sentinel-1D стал четвертым спутником группировки Sentinel-1 в рамках миссии по мониторингу Земли Copernicus. После полного ввода в эксплуатацию Sentinel-1D должен заменить Sentinel-1A, который находится на орбите уже 11 лет, что значительно превышает запланированный срок службы. Спутник оснащен радиолокатором с синтезированной апертурой, которая позволяет создавать высокодетализированные изображения земной поверхности. Помимо этого, на борту космического аппарата находятся приборы автоматической идентификационной системы для обнаружения и отслеживания судов. После начала специальной военной операции России на Украине страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.

