Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕКА вывело на орбиту спутник Copernicus - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251105/eka-864229559.html
ЕКА вывело на орбиту спутник Copernicus
ЕКА вывело на орбиту спутник Copernicus - 05.11.2025, ПРАЙМ
ЕКА вывело на орбиту спутник Copernicus
Европейское космическое агентство (ЕКА) успешно вывело на орбиту спутник радиолокационной визуализации Sentinel-1D в рамках миссии европейской мониторинговой... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T02:20+0300
2025-11-05T02:20+0300
технологии
энергетика
украина
ека
ес
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864229559.jpg?1762298441
ПАРИЖ, 5 ноя – ПРАЙМ. Европейское космическое агентство (ЕКА) успешно вывело на орбиту спутник радиолокационной визуализации Sentinel-1D в рамках миссии европейской мониторинговой службы по изменению климата Copernicus, сообщает организация. Спутник на орбиту вывела французская ракета-носитель Ariane 6. Запуск был произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане. "Ariane 6 вывела спутник Sentinel-1D службы Copernicus на орбиту, где он начнет свою удивительную жизнь, полную научных открытий", - сообщает ЕКА в соцсети X. Согласно информации на сайте компании Arianespace, старт ракеты-носителя состоялся во вторник в 18.02 по времени на космодроме Куру (в среду в 0.02 мск), а отделение космического аппарата произошло через 34 минуты после запуска. Sentinel-1D стал четвертым спутником группировки Sentinel-1 в рамках миссии по мониторингу Земли Copernicus. После полного ввода в эксплуатацию Sentinel-1D должен заменить Sentinel-1A, который находится на орбите уже 11 лет, что значительно превышает запланированный срок службы. Спутник оснащен радиолокатором с синтезированной апертурой, которая позволяет создавать высокодетализированные изображения земной поверхности. Помимо этого, на борту космического аппарата находятся приборы автоматической идентификационной системы для обнаружения и отслеживания судов. После начала специальной военной операции России на Украине страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, украина, ека, ес, роскосмос
Технологии, Энергетика, УКРАИНА, ЕКА, ЕС, Роскосмос
02:20 05.11.2025
 
ЕКА вывело на орбиту спутник Copernicus

ЕКА успешно вывело на орбиту спутник Copernicus

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 5 ноя – ПРАЙМ. Европейское космическое агентство (ЕКА) успешно вывело на орбиту спутник радиолокационной визуализации Sentinel-1D в рамках миссии европейской мониторинговой службы по изменению климата Copernicus, сообщает организация.
Спутник на орбиту вывела французская ракета-носитель Ariane 6. Запуск был произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане.
"Ariane 6 вывела спутник Sentinel-1D службы Copernicus на орбиту, где он начнет свою удивительную жизнь, полную научных открытий", - сообщает ЕКА в соцсети X.
Согласно информации на сайте компании Arianespace, старт ракеты-носителя состоялся во вторник в 18.02 по времени на космодроме Куру (в среду в 0.02 мск), а отделение космического аппарата произошло через 34 минуты после запуска.
Sentinel-1D стал четвертым спутником группировки Sentinel-1 в рамках миссии по мониторингу Земли Copernicus. После полного ввода в эксплуатацию Sentinel-1D должен заменить Sentinel-1A, который находится на орбите уже 11 лет, что значительно превышает запланированный срок службы.
Спутник оснащен радиолокатором с синтезированной апертурой, которая позволяет создавать высокодетализированные изображения земной поверхности. Помимо этого, на борту космического аппарата находятся приборы автоматической идентификационной системы для обнаружения и отслеживания судов.
После начала специальной военной операции России на Украине страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.
 
ЭнергетикаТехнологииУКРАИНАЕКАЕСРоскосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала