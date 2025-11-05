На Урале к 2027 году создадут центр по проекту "Сухой порт"

https://1prime.ru/20251105/ekaterinburg-864268483.html

бизнес

россия

промышленность

свердловская область

владимир путин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя - ПРАЙМ. Транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Екатеринбург" будет создан в Свердловской области в рамках крупного логистического проекта "Сухой порт", сообщает департамент информполитики свердловского региона. "В рамках масштабного проекта "Сухой порт" к 2027 году будет создан транспортно-логистический центр "Екатеринбург" в районе железнодорожной станции Седельниково. Для этого мы приступаем к новому этапу — проектно-изыскательским работам. Уже в первом квартале следующего (2026 - ред.) года будет представлен проект нового ТЛЦ", - цитирует департамент слова главы региона Дениса Паслера. Предполагается, что новый ТЛЦ займет площадь более 210 гектаров, а объем переработки грузов на новом терминале к 2030 году должен составить около 10 миллионов тонн. В сообщении отмечается, что уральский "Сухой порт" является крупнейшим логистическим хабом страны, объединяя в себе терминалы "Уральский", "Шувакиш", "C.I.T. Екатеринбург", а также грузовой двор на станции Гипсовая. Паслер также подчеркнул, что совокупная мощность этой инфраструктуры выросла вдвое с 2022 года, отметив, что за первые шесть месяцев 2025 года инвестиции в отрасль возросли до более чем 50 миллиардов рублей, а оборот организаций в первом полугодии 2025 года составил 260 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В целом оборот организаций логистического комплекса составляет порядка 6% общего оборота организаций региона. В сообщении отмечается, что реализация проектов по развитию "Сухого порта" отвечает задачам нацпроекта "Эффективная транспортная система", а также направлена на выполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам Восточного экономического форума в сентябре 2025 года по созданию эффективной системы доставки грузов и развитию современных транспортно-логистических центров. В департаменте также подчеркнули, что отрасль "транспортировка и хранение" привлекает в регион более 27% от всех инвестиций, в ней трудится каждый десятый, занятый в экономике, свердловчанин.

свердловская область

