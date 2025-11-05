https://1prime.ru/20251105/eks-vitse-prezident-864233081.html

Экс-вице-президент США заявил, что Трамп не выполняет обещания

Экс-вице-президент США заявил, что Трамп не выполняет обещания - 05.11.2025, ПРАЙМ

Экс-вице-президент США заявил, что Трамп не выполняет обещания

Президент США Дональд Трамп не выполняет обещания, которые он давал в ходе предвыборной кампании год назад, а миллионы американцев страдают из-за... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T06:30+0300

2025-11-05T06:30+0300

2025-11-05T07:17+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864233081.jpg?1762316248

ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не выполняет обещания, которые он давал в ходе предвыборной кампании год назад, а миллионы американцев страдают из-за правительственного шатдауна, заявил РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского "Евразия-центра" Эрл Расмуссен. Пятого ноября исполняется год с президентских выборов в США, в ходе которых республиканец Трамп одержал победу над соперницей-демократом – бывшим вице-президентом США Камалой Харрис. "Выполняет ли Трамп свои обещания? Безусловно, нет. Сейчас мы переживаем близкий к рекордному шатдаун, который затрагивает миллионы американцев. Миллионы людей теряют медстраховку, мы отправляем помощь другим странам на миллиарды долларов, тогда как многие американцы стараются свести концы с концами", - сказал Расмуссен. Он выразил разочарование тем, что это отрицательно сказывается на США и не соответствует провозглашенной Трампом политике о первенстве Америки. "Мы должны остановиться, решить наши проблемы и сделать Америку первой", - сказал он. Расмуссен признался, что год назад больше поддерживал Трампа, чем сейчас. "У меня было много ожиданий. Но, к сожалению, эти позитивные мысли быстро испарились", - сказал он. В частности, Расмуссен отметил, что год назад надеялся увидеть в лице Трампа президента, который преодолел бы партийные разногласия и объединил страну. Однако, по его словам, в реальности США сейчас сталкиваются даже с еще большим разобщением, чем прежде, и оппоненты Трампа подвергаются нападкам. Федеральное правительство США не функционирует должным образом с 1 октября, поскольку республиканцы и демократы в конгрессе не могут принять законопроект о государственном финансировании. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее предупредил, что экономика страны потеряет десятки миллиардов долларов, если ситуация не изменится до 1 ноября.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, дональд трамп