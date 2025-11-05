Эксперт объяснил, почему не восстановлено название ГУ ГШ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Буква "Р" не восстановлена в сокращении названия Главного управления Генштаба РФ (ГУ ГШ), которое занимается внешней разведкой, вероятно, по двум причинам: чаще - из-за скромности, реже – из-за излишней конспиративности, таким мнением поделился в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) ГШ ВС РФ Владимир Винокуров. В России в среду отмечается День военного разведчика. "Думаю, чаще - из-за скромности, реже – из-за излишней конспиративности", - сказал Винокуров, отвечая на вопрос, почему в документах Генштаба вместо аббревиатуры ГРУ до сих используется ГУ ГШ РФ. В 2018 году на праздновании 100-летия образования ГРУ (эта аббревиатура всегда использовалась для обозначения российской военной разведки за рубежом) президент России Владимир Путин предложил восстановить название "Главное разведывательное управление". Винокуров считает, что ведомству стоит вернуть прежнее название. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск
