Эксперт оценила перспективы диалога России и США

Эксперт оценила перспективы диалога России и США

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Диалог между Россией и США сохраняется, но существует много камней преткновения, сообщила РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Стороны (РФ и США - ред.) регулярно поддерживают диалог на различных уровнях. Но мы видим и много камней преткновения. Мы слышали недавно объявление (президентом США Дональдом - ред.) Трампом о возобновлении ядерных испытаний… С другой стороны, Трамп приветствовал идею президента (России Владимира - ред.) Путина придерживаться ограничений по СНВ (договору о сокращении стратегических наступательных вооружений - ред.). Надо посмотреть, что по этому вопросу будет предпринято. Потому что речь идет о соблюдении существующих соглашений", - отметила она в разговоре с агентством. Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.

