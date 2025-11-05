Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал инструменты повышения производительности труда в России - 05.11.2025
https://1prime.ru/20251105/ekspert-864232635.html
Эксперт назвал инструменты повышения производительности труда в России
Эксперт назвал инструменты повышения производительности труда в России - 05.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал инструменты повышения производительности труда в России
Российский строительный сектор мог бы прибегнуть к целому арсеналу инструментов повышения производительности труда, среди них - автоматизация и новые... | 05.11.2025
2025-11-05T06:15+0300
2025-11-05T06:15+0300
промышленность
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864232635.jpg?1762312552
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский строительный сектор мог бы прибегнуть к целому арсеналу инструментов повышения производительности труда, среди них - автоматизация и новые технологии, в том числе дроны на строительных площадках и 3D-печать, трансформация рабочего пространства, поощрение (необязательно денежное) вовлеченных сотрудников, оценил для РИА Новости эксперт по строительству и эксплуатации промышленных объектов Витольд Дагель. "Эффективное повышение производительности труда в строительном секторе России достигается комплексным использованием цифровых технологий, автоматизации, улучшением организации процессов и повышением квалификации работников. Внедрение этих инструментов требует инвестиций и системных изменений, но при правильной реализации позволит существенно усилить конкурентоспособность предприятий и сократить сроки реализации проектов", - отмечает он. В перспективе повышение производительности труда в России приведет к росту высококвалифицированных рабочих мест, росту уровня доходов и качества жизни сильных специалистов, высоко конкурентоспособному производству, добавляет эксперт. Он назвал шесть ключевых инструментов и стратегий, которые предприятия строительного сектора России могут использовать для увеличения производительности труда. Это, например, автоматизация процессов, в том числе в логистике. К таким мерам относится использование систем автоматизированного проектирования, программных комплексов для планирования ресурсов и управления строительством, систем автоматического учета и доставки материалов к точкам работ, систем складирования с автоматизированным учетом запасов. Кроме того, поможет и внедрение современных технологий: дроны для мониторинга строительных площадок и контроля за выполнением работ, датчики для мониторинга условий на площадке, состояния материалов и техники. "Внедрять 3D-печать. Рынок строительной печати в России и за рубежом переживает сейчас рассвет. Еще несколько лет назад печатались отдельные объекты, а сейчас появляются непосредственно здания, либо сооружения, собранные из элементов, напечатанных в цехах", - поделился эксперт еще одной рекомендацией. Также важно обеспечить высокую организацию труда на производстве, исключая простои и избыточные работы. Сюда относится трансформация рабочего пространства, фокус на безопасности рабочего места и базовом комфорте. Так, отмечает эксперт, можно исцелить "травму старого цеха". Для привлечения новых кадров из числа молодежи необходимо обратить внимание на культуры чистоты: чистые санузлы, современные раздевалки со шкафчиками, чистое производственное оборудование. Последние две рекомендации также непосредственно связаны с самими сотрудниками. Необходимо, по словам эксперта, поощрять мотивированных работников. "Вовлеченные сотрудники работают на 15-20% эффективнее. Делать небольшие поощрения (необязательно денежные, если нет возможности) пунктуальным, эффективным, хорошо показавшим себя рабочим. Также следует поощрять обучение и повышение квалификации персонала в том числе через систему наставничества", - заключил он.
промышленность, россия
Промышленность, Экономика, РОССИЯ
06:15 05.11.2025
 
Эксперт назвал инструменты повышения производительности труда в России

Эксперт Дагель: строительный сектор может использовать дроны и 3D-печать

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский строительный сектор мог бы прибегнуть к целому арсеналу инструментов повышения производительности труда, среди них - автоматизация и новые технологии, в том числе дроны на строительных площадках и 3D-печать, трансформация рабочего пространства, поощрение (необязательно денежное) вовлеченных сотрудников, оценил для РИА Новости эксперт по строительству и эксплуатации промышленных объектов Витольд Дагель.
"Эффективное повышение производительности труда в строительном секторе России достигается комплексным использованием цифровых технологий, автоматизации, улучшением организации процессов и повышением квалификации работников. Внедрение этих инструментов требует инвестиций и системных изменений, но при правильной реализации позволит существенно усилить конкурентоспособность предприятий и сократить сроки реализации проектов", - отмечает он.
В перспективе повышение производительности труда в России приведет к росту высококвалифицированных рабочих мест, росту уровня доходов и качества жизни сильных специалистов, высоко конкурентоспособному производству, добавляет эксперт. Он назвал шесть ключевых инструментов и стратегий, которые предприятия строительного сектора России могут использовать для увеличения производительности труда.
Это, например, автоматизация процессов, в том числе в логистике. К таким мерам относится использование систем автоматизированного проектирования, программных комплексов для планирования ресурсов и управления строительством, систем автоматического учета и доставки материалов к точкам работ, систем складирования с автоматизированным учетом запасов.
Кроме того, поможет и внедрение современных технологий: дроны для мониторинга строительных площадок и контроля за выполнением работ, датчики для мониторинга условий на площадке, состояния материалов и техники.
"Внедрять 3D-печать. Рынок строительной печати в России и за рубежом переживает сейчас рассвет. Еще несколько лет назад печатались отдельные объекты, а сейчас появляются непосредственно здания, либо сооружения, собранные из элементов, напечатанных в цехах", - поделился эксперт еще одной рекомендацией.
Также важно обеспечить высокую организацию труда на производстве, исключая простои и избыточные работы. Сюда относится трансформация рабочего пространства, фокус на безопасности рабочего места и базовом комфорте. Так, отмечает эксперт, можно исцелить "травму старого цеха". Для привлечения новых кадров из числа молодежи необходимо обратить внимание на культуры чистоты: чистые санузлы, современные раздевалки со шкафчиками, чистое производственное оборудование.
Последние две рекомендации также непосредственно связаны с самими сотрудниками. Необходимо, по словам эксперта, поощрять мотивированных работников. "Вовлеченные сотрудники работают на 15-20% эффективнее. Делать небольшие поощрения (необязательно денежные, если нет возможности) пунктуальным, эффективным, хорошо показавшим себя рабочим. Также следует поощрять обучение и повышение квалификации персонала в том числе через систему наставничества", - заключил он.
 
Заголовок открываемого материала