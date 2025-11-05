Белорусские депутаты ратифицировали договор с Россией об общем электрорынке

https://1prime.ru/20251105/elektrorynok-864241186.html

МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о ратификации договора между Белоруссией и Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости. Проект закона о ратификации договора внесен в парламент правительством 6 октября 2025 года. Проект определяет министерство энергетики и министерство антимонопольного регулирования и торговли уполномоченными на управление объединенным рынком электрической энергии Союзного государства и обеспечение его функционирования. Договор заключен в целях реализации основных направлений реализации договора о создании Союзного государства на 2024 - 2026 годы, утвержденных декретом Высшего госсовета Союзного государства от 29 января 2024 года. "Договор определяет правовые основы формирования, функционирования и развития объединенного рынка электрической энергии Союзного государства и регулирует отношения, связанные с куплей-продажей электрической энергии между участниками объединенного рынка электрической энергии Союзного государства", - говорится в заключении комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию нижней палаты парламента. Отмечается, что регулирование и контроль деятельности системных и сетевых операторов, а также ценообразование на оказание ими услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерское управление электроэнергетической системой осуществляются в соответствии с национальным законодательством той стороны, на территории которой осуществляется оказание данных услуг. Кроме того, цены на указанные услуги на территории стороны для участника оптового рынка данной стороны не могут отличаться вне зависимости от осуществления им торговли на внутреннем оптовом рынке или торговли на объединенном рынке. "Ратификация договора будет способствовать созданию единого энергетического пространства, что позволит улучшить координацию и взаимодействие в сфере электроэнергетики между Россией и Беларусью", - говорится в заключении профильной комиссии. Как подчеркнул, выступая в парламенте, министр энергетики Белоруссии Денис Мороз, создание объединенного рынка электрической энергии Белоруссии и России является стратегически важным шагом, позволит более эффективно управлять ресурсами, оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, повысить эффективность энергоснабжения, укрепить энергетическую безопасность, сократить издержки, связанные с производством и транспортировкой электроэнергии, открывает путь для привлечения дополнительных инвестиций, направленных на развитие энергосистем. Мороз отметил, что на первом этапе создания общего электроэнергетического рынка торговля осуществляется на уровне уполномоченных организаций – "Белэнерго" с белорусской стороны и "Интер РАО". Он пояснил, что такая схема взаимодействия при купле-продаже электроэнергии работает в настоящее время. По словам министра, на втором этапе, после создания объединенного рынка газа, торговля электроэнергией будет осуществляться на уровне субъектов хозяйствования.

