ЕС готовится прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз, сообщили СМИ

ЕС готовится прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз, сообщили СМИ - 05.11.2025, ПРАЙМ

ЕС готовится прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз, сообщили СМИ

Евросоюз готовится прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз "в большинстве случаев", внедрение новых правил ожидается на этой неделе, сообщает в среду... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T23:32+0300

2025-11-05T23:32+0300

2025-11-05T23:32+0300

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз готовится прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз "в большинстве случаев", внедрение новых правил ожидается на этой неделе, сообщает в среду издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников. "ЕС готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, фактически прекратив в большинстве случаев выдачу многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону. Этот шаг... будет означать, что россияне, как правило, будут получать только визы на однократный въезд, за некоторыми исключениями по гуманитарным соображениям, или для лиц, которые также имеют гражданство ЕС... Ожидается, что новые, более строгие правила... будут официально приняты и внедрены на этой неделе", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, выдача виз остаётся национальной компетенцией, поэтому Еврокомиссия не может ввести полный и всеобъемлющий запрет на въезд для российских туристов, но может усложнить этот процесс. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

